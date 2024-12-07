Путин на мушке: военный США рассказал, кто может ликвидировать главу Кремля

Россия - не США с нашим легким доступом к огнестрельному оружию, но это никогда не останавливает людей, которые знают, что такое оружие.

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Кто может ликвидировать Путина рассказал аналитик / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Выдержка из цитат Райана МакБета:

Деградация экономики России может повлечь за собой разлад внутри страны

Ликвидировать Путина могут несколько армейских офицеров

Президента России Владимира Путина могут ликвидировать его же солдаты, которых он сейчас отправляет на войну в Украину.

Если страна начнет приходить в упадок из-за захватнической войны против соседа, лидера Кремля могут убить, считает ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБетт.

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Такое мнение он высказал в разговоре с "24 Каналом".

"Как только их экономика начнет разрушаться и в стране появятся солдаты, которые возвращаются домой. Конечно, это не США с нашим легким доступом к огнестрельному оружию, но это никогда не останавливает людей, которые знают, что такое оружие", - говорит ветеран.

Однако, несмотря на все, Райан МакБет предупреждает, что такой ход истории произойдет не сразу.

"Но, как только люди начинают чувствовать боль от увольнения с работы вместе с высокой инфляцией, это обычно вызывает революции. Именно тогда вы можете увидеть, как несколько армейских офицеров скажут: возможно, я смогу что-то улучшить?" - подытожил OSINT-аналитик.

Ликвидация Путина - что известно

Напомним, как сообщал Главред, военный эксперт Петр Черник высказал мнение, какие бы последствия имела ликвидация Путина для Украины. Он считает, что в Москве есть гораздо более агрессивные люди, чем Путин.

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова высказала мнение, Путин боится вероятной ликвидации. По ее мнению, диктатор Владимир Путин может повторить судьбу Насраллы из "Хезболлы".

Также ранее объяснялось, как закончит войну ликвидация диктатора. Многие генералы и в вооруженных силах РФ, и в спецслужбах не поддержали агрессию против Украины, а сейчас они тем более против, считает генерал армии Украины Николай Маломуж.

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Что такое OSINT Разведка из открытых источников (англ. Open source intelligence, OSINT) - это сбор и анализ данных, полученных из открытых источников (открытых источников и общедоступной информации), для получения разведывательных данных, пригодных для практических действий. OSINT в первую очередь используется в функциях национальной безопасности, правоохранительных органов и бизнес-разведки, а также имеет ценность для аналитиков, которые используют неконфиденциальную разведывательную информацию для ответа на секретные, несекретные или собственные разведывательные запросы в рамках предыдущих разведывательных дисциплин, сообщает Википедия.

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