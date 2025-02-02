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"Не надо быть наивными": генсек НАТО сделал заявление о победе Украины в войне

Юрий Берендий
2 февраля 2025, 14:43
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Генсек НАТО призвал не быть наивными относительно российского диктатора Путина и напомнил о событиях, которые произошли в украинском городке Буча под Киевом.
'Не надо быть наивными': генсек НАТО сделал заявление о победе Украины в войне
Генсек НАТО сделал заявление о победе Украины в войне / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Рютте:

  • Украина не проигрывает войну
  • Фронт в Украине движется "не в том направлении"
  • Страны НАТО должны усилить помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина не проигрывает войну, хотя признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении. В то же время он отметил необходимость усиления военной помощи Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому Bild.

По его словам, несмотря на продвижение фронта в нежелательном направлении, Россия платит за это огромную цену - ежедневно теряя 1000-1500 солдат, которые погибают или получают тяжелые ранения. При этом, заметил Рютте, россияне не достигают своих стратегических целей.

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"И наша работа заключается в том, чтобы они никогда не достигали своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их в том, чтобы занять позицию силы", - сказал Рютте в ответ на вопрос Bild, проигрывает ли Украина.

Он подчеркнул, что поставки определенных видов вооружения зависит от национальных решений отдельных стран, однако призвал союзников предоставлять Украине необходимые системы, чтобы укрепить ее обороноспособность.

Рютте также отметил, что все хотят мира, но его нельзя достичь ценой поражения Украины, ведь это означало бы мир под российской оккупацией - неприемлемый сценарий. Он подчеркнул важность готовности защищаться от России и призвал привлечь политиков и банки к более активному инвестированию в оборонную промышленность.

Отвечая на вопрос о возможности будущего мира с Россией, генсек НАТО предостерег от наивности в отношении Путина.

"Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Украина должна получить лучшие возможности, что предусматривает как поставки вооружения, так и обучение ее военных.

"И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров. Но я не могу вам точно описать, как будут продолжаться эти дискуссии", - сказал Рютте.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где продолжаются активные бои. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что оборонительная операция продолжается, а украинские воины наносят противнику значительные потери.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили и повредили около 100 тысяч единиц вражеской техники - как наземной, так и воздушной и морской. В то же время российская армия ежедневно демонстрирует, что имеет значительный запас вооружения, что непосредственно влияет на ход войны. Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии ТСН оценил, способна ли Украина при поддержке Запада истощить военный ресурс оккупантов или же рассчитывать на это не стоит.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что 1 февраля российские войска продолжили наступление в районе украинского плацдарма в Курской области, однако не достигли успеха.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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