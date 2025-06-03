"Крот" в штурмовой бригаде: СБУ задержала в Харькове агента РФ

Предатель занимал должность командира взвода в одном из подразделений и сливал оккупантам сверхважную информацию.

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СБУ задержала в Харькове агента РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

Предателем оказался 42-летний мобилизованный житель Харькова

Оперативники задержали агента с доказательствами

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, который проходил службу в штурмовой бригаде Национальной гвардии. Он наводил удары на собственное подразделение. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

Предателем оказался 42-летний мобилизованный житель Харькова. Он занимал должность командира взвода в одном из подразделений и сливал оккупантам сверхважную информацию: координаты штабов, учебных центров и резервных позиций части, где служил. Агент фактически корректировал удары российских дронов и авиации по позициям украинских воинов.

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Кроме того, он собирал данные о численности подразделений и списки офицеров. Эту информацию должен был передать своему куратору из ФСБ. Взамен россияне обещали "эвакуировать" его через линию фронта на Харьковском направлении.

По данным СБУ, предатель самостоятельно вышел на связь с российскими спецслужбами. Помогли ему в этом родственники: бывшие военные из РФ, которые сейчас проживают в России.

Оперативники задержали агента с доказательствами. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с материалами, подтверждающими его работу на врага. Также были проведены мероприятия для безопасности личного состава и позиций Сил обороны.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

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