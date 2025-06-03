Будут ли летом выключать свет: в Укрэнерго окончательно ответили

Украина может избежать графиков отключений электроэнергии даже в периоды пикового потребления в жаркие дни.

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Украинцам объяснили, будут ли отключать свет летом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Украину, вероятно, обойдет дефицит электроэнергии летом

Энергетики делают все возможное, чтобы украинцы даже в жару оставались со светом

В Украине не прогнозируется отключений электричества летом, ведь ремонт основных объектов генерации спланировали так, чтобы энергосистема могла полностью обеспечить потребителей светом. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в комментарии Укринформу.

"Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары - Главред) - речь не идет. Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способной обеспечить потребности всех потребителей", - сообщили в компании. видео дня

Кроме того, на отключение электричества также влияют вражеские удары по критической инфраструктуре. К счастью, в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году.

Также благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных прошлогодних объектов генерации и восстановили сети системы передачи.

Еще положительно повлияло на состояние энергосистемы строительство новых объектов распределенной генерации.

В компании добавили, что энергетики прилагают максимум усилий для подготовки магистральных электросетей и высоковольтных подстанций к нагрузкам, которые возможны как в летний период, так и в предстоящий осенне-зимний сезон.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.

В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев также рассказывал, что отключения света возможны, но они не будут длительными.

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