Отключения света могут вернуться: эксперт объяснил, когда и почему

Ключевые тезисы:
- Ситуация в энергетическом секторе остается стабильной
- Однако летом есть вероятность незначительных отключений электроэнергии по 2-3 часа
Ситуация в энергетическом секторе будет оставаться контролируемой при условии, что российские оккупанты не будут наносить масштабные ракетные удары по Украине. Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Еспресо.
Он прогнозирует, что отключения света все же возможны, но они не будут длительными.
"По электроэнергии ситуация очень неплохая. В этом вопросе я всегда говорил, что нас ждет полный коллапс. Сейчас таких перспектив нет, конечно если нас не будут обстреливать так, как это было три последние ночи. В соответствии с этим мы будем иметь четкое электроснабжение. Впрочем, есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2-3 часа в сутки. Однако, если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", - сказал Игнатьев.
Он также рассказал о ситуации с газом в Украине. Эксперт объяснил, что в этом секторе нам очень старается помочь Норвегия. Таким образом с газом в Украине все будет хорошо.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.
В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает, что отключений света летом, похоже, не избежать. По его словам, есть 4 фактора от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины. Первый - вывод атомных блоков в ремонт. Второй - температурный режим. Третьим фактором эксперт назвал тот момент, насколько сможет администрация США заставить Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре. И последний - возможность импорта электрической энергии в случае дефицита.
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Кто такой Станислав Игнатьев?
Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.
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