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Отключения света могут вернуться: эксперт объяснил, когда и почему

Марина Фурман
27 мая 2025, 11:52
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Отключения света возможны, если по Украине россияне будут наносить удары.
отключения света
Как долго могут длиться отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Ситуация в энергетическом секторе остается стабильной
  • Однако летом есть вероятность незначительных отключений электроэнергии по 2-3 часа

Ситуация в энергетическом секторе будет оставаться контролируемой при условии, что российские оккупанты не будут наносить масштабные ракетные удары по Украине. Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Еспресо.

Он прогнозирует, что отключения света все же возможны, но они не будут длительными.

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"По электроэнергии ситуация очень неплохая. В этом вопросе я всегда говорил, что нас ждет полный коллапс. Сейчас таких перспектив нет, конечно если нас не будут обстреливать так, как это было три последние ночи. В соответствии с этим мы будем иметь четкое электроснабжение. Впрочем, есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2-3 часа в сутки. Однако, если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", - сказал Игнатьев.

Он также рассказал о ситуации с газом в Украине. Эксперт объяснил, что в этом секторе нам очень старается помочь Норвегия. Таким образом с газом в Украине все будет хорошо.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.

В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает, что отключений света летом, похоже, не избежать. По его словам, есть 4 фактора от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины. Первый - вывод атомных блоков в ремонт. Второй - температурный режим. Третьим фактором эксперт назвал тот момент, насколько сможет администрация США заставить Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре. И последний - возможность импорта электрической энергии в случае дефицита.

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Кто такой Станислав Игнатьев?

Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

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