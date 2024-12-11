'Мы все надеемся': Зеленский жестко отреагировал на переговоры Орбана и Путина

Президент Украины, комментируя разговор Виктора Орбана и Владимира Путина, призвал политиков не играть на собственный имидж и не подрывать единство Европы,

https://glavred.info/ukraine/my-vse-nadeemsya-zelenskiy-zhestko-otreagiroval-na-peregovory-orbana-i-putina-10621703.html Ссылка скопирована

Зеленский жестко проехался по Орбану за его разговор с Путиным / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Зеленский отреагировал на звонок Виктора Орбана к российскому диктатору Путину

Разговоры о войне в Украине не могут происходить без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонные переговоры премьер-министра Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в своем Телеграмм-канале.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал глава государства. видео дня

Владимир Зеленский отметил, что для достижения настоящего мира и гарантированной безопасности необходима решимость США, единство Европы и общая настроенность партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться о совместном успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", - отметил он.

Президент Украины также выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам, которые вместе с Украиной работают над поиском эффективных решений ради мира.

Позиция Орбана относительно войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил обеспокоенность по поводу запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Он отметил, что война в Украине стала еще более опасной, а ситуация в целом вызывает тревогу.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление венгерского главы МИД Петера Сийярто относительно усилий Венгрии в поддержке инициативы Дональда Трампа по установлению мира в Украине. По словам спикера МИД Георгия Тихого, Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой Трампа по вопросам завершения войны.

Кроме того, ранее венгерских премьер Орбан подчеркивал, что любое решение по войне должно приниматься исключительно украинцами, а Венгрия, как сосед, готова помочь при необходимости, но не указывать Украине, что делать.

Другие новости:

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред