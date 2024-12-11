После встречи с Трампом: Орбан провел телефонный разговор с Путиным - детали

Телефонный разговор состоялся по инициативе Орбана.

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Орбан имел разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

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Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором

Одной из тем обсуждения стала Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным сразу после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на заявление Кремля.

Как пишет пропагандистское издание, разговор состоялся по инициативе Орбана.

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Известно, что во время диалога премьер-министр и российский диктатор обсудили экономическое сотрудничество РФ и Венгрии.

Также "коснулись" темы полномасштабной войны в Украине.

Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического решения войны, в частности с учетом своих контактов с рядом западных лидеров.

Диктатор, в свою очередь, пожаловался на "деструктивную линию" Киева, которая якобы делает невозможным мирное урегулирование.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на венгерские СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп после победы неоднократно говорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном относительно российско-украинской войны. Теперь Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послание" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Недавно премьер-министр страны Виктор Орбан сделал неожиданное заявление относительно войны в Украине. Он сообщил, что Украина является суверенным государством, поэтому любое решение относительно войны должны принимать исключительно украинцы. Венгрия никогда не указывала украинцам, что им делать, но готова помочь "по-соседски".

Напомним, скандальный премьер-министр Венгрии заявлял, что Европа сама не сможет финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку Киева при президентстве Дональда Трампа.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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