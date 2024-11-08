Орбан сделал скандальный прогноз о планах Трампа по войне в Украине

Европа не сможет сама профинансировать обороны Украины, считает Виктор Орбан.

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Американцы выйдут из войны в Украине - Орбан / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Ключевые тезисы заявления Орбана:

США намерены выйти из войны РФ и Украины

Европа не сможет сама финансировать оборону Украины

Европа сама не сможет финансировать оборону Украины от вторжения агрессора России, если США прекратят поддержку Киева при президентстве республиканца Дональда Трампа. Американцы намерены выйти из войны. Об этом заявил скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает Bloomberg, в пятницу, 8 ноября, на саммите Евросоюза в Будапеште Орбан сказал, что американцы якобы собираются выйти из российско-украинской войны.

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"Американцы выйдут из этой войны… Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", - отметил политик.

Добавим, Орбан часто отличается неоднозначными заявлениями и подыгрывает России. Трамп после своего фактического избрания не говорил о намерениях прекратить военную поддержку Украины.

Что известно о Викторе Орбане / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Президентство Трампа и война в Украине – прогнозы:

Как сообщал Главред, Украину при Трампе может ждать два сценария, один из них – неправильный, считает бывший министр иностранных дел, дипломат Дмитрий Кулеба. По его словам, при президентстве Трампа "возможно всё".

Действия США при Трампе по войне в Украине будут зависеть от того, как Кремль отреагирует на предложение будущего президента закончить войну, сказал народный депутат от Слуги народа, глава делегации Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Возможно, Киеву дадут помощь в кредит или необходимые вооружения.

Трамп не пойдет на уступки Путину, поскольку он намерен быть сильным лидером США, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Трамп захочет навредить репутации Штатов.

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