Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

Трамп будет принимать конкретные решения, считает Дмитрий Кулеба.

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Трамп может принимать как выгодные, так и невыгодные для Украины решения - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Кулеба:

При Трампе возможны два политических курса

Трамп будет принимать конкретные решения

У Трампа нет целостного курса

При президентстве Дональда Трампа для Украины возможны два политических курса. Один из них может изменить ситуацию в неправильную сторону. Трамп будет принимать конкретные решения. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Новости.LIVE, он рассказал о том, что от Трампа следует ожидать очень раздражительных заявлений и шагов, которые заставят украинцев волноваться. Но в целом президентство республиканца нужно воспринимать спокойно. Необходимо будет проделать тяжелую работу.

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"При Трампе возможны два политических курса: один из них может изменить ситуацию в неправильную для Украины сторону", - отметил Кулеба.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

По его словам, если во время президентства Байдена у Белого дома был курс на годы вперед, то при Трампе "возможно все".

"Это будут конкретные решения, которые могут стать как выгодными для Украины, так и нет", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Трамп выиграл президентские выборы в США – новости по теме:

Как сообщал Главред, кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Согласно подсчетам, он набрал 295 голосов выборщиков. Оппонент Камала Харрис уже поздравила его с победой.

Одни из первых Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Позже оба лидера провели телефонные переговоры, которые украинские гарант оценил положительно.

В Кремле считают, что Трамп может поговорить с Путиным, о чем рассказал Дмитрий Песков. Встречи Трампа и Путина пока не ожидается.

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