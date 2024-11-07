Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали

Любая встреча должна быть хорошо подготовлена, сказал Дмитрий Песков.

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Путин и Трамп могут пообщаться до инаугурации президента США - Кремль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Ключевые тезисы Пескова:

Путин и Трамп могут поговорить до инаугурации

Кремль не связывался со штабом Трампа

Агрессор Россия допускает контакты главы Кремля Владимира Путина с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом еще до его инаугурации. О встрече речи пока не идет. Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, он рассказал пропагандистам о том, что контакты Путина и Трампа возможны еще до официального вступления американского политика на пост президента США.

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"Оно (общение) не исключено. Он (Трамп) же говорил, что он будет звонить Путину в инаугурацию. Есть его слова", - считает Песков.

Кроме того, как уточнил спикер Кремля, официальная Москва еще не связывалась с Трампом после выборов.

"Нет. Почему мы должны связываться?" – спросил в ответ Песков.

Трамп победил на выборах президента США / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Будет ли встреча Трампа и Путина

Как полагает кремлевский чиновник, Москва пока не работает над организацией встречи Путина и Трампа.

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, но пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то мизерные каналы для общения технического есть, они не носят субстантивный характер", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как сообщал Главред, ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предположил, что Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Однако Трамп не пойдет на уступки Путину.

Реакция России на избрание Трампа – главные новости:

Россия не питает иллюзий относительно президентства Дональда Трампа, сказал Дмитрий Песков. По словам кремлевского спикера, риторика политика может поменяться после того, как он зайдет в Белый дом.

Официальная Москва будет сотрудничать с администрацией Трампа с позиции своих так называемых национальных интересов, сказали в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве добавили, что намерены выстраивать отношения с Вашингтоном, дескать, с позиции "достижения целей" войны против Украины.

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