Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали

Ключевые тезисы Пескова:
- Путин и Трамп могут поговорить до инаугурации
- Кремль не связывался со штабом Трампа
Агрессор Россия допускает контакты главы Кремля Владимира Путина с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом еще до его инаугурации. О встрече речи пока не идет. Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.
Как сообщает Интерфакс, он рассказал пропагандистам о том, что контакты Путина и Трампа возможны еще до официального вступления американского политика на пост президента США.
"Оно (общение) не исключено. Он (Трамп) же говорил, что он будет звонить Путину в инаугурацию. Есть его слова", - считает Песков.
Кроме того, как уточнил спикер Кремля, официальная Москва еще не связывалась с Трампом после выборов.
"Нет. Почему мы должны связываться?" – спросил в ответ Песков.
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Будет ли встреча Трампа и Путина
Как полагает кремлевский чиновник, Москва пока не работает над организацией встречи Путина и Трампа.
"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, но пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то мизерные каналы для общения технического есть, они не носят субстантивный характер", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Как сообщал Главред, ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предположил, что Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Однако Трамп не пойдет на уступки Путину.
Реакция России на избрание Трампа – главные новости:
Россия не питает иллюзий относительно президентства Дональда Трампа, сказал Дмитрий Песков. По словам кремлевского спикера, риторика политика может поменяться после того, как он зайдет в Белый дом.
Официальная Москва будет сотрудничать с администрацией Трампа с позиции своих так называемых национальных интересов, сказали в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве добавили, что намерены выстраивать отношения с Вашингтоном, дескать, с позиции "достижения целей" войны против Украины.
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