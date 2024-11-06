У Путина отреагировали на триумф Трампа на выборах в США

В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа.

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В Кремле не понимают, какой будет политика Трампа на посту президента США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из пропаганды Кремля:

США - враждебное для РФ государство, которое развязывает войны

Штаты могут поспособствовать завершению войны РФ и Украины

Кремль допускает телефонный разговор Путина и Трампа

Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва считает "очень важными" заявления побеждающего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире и завершении войн. Однако тон риторики Трампа может поменяться. Он обвинил Штаты в разжигании войн и назвал их недружественной страной, но при этом допустил возможность, дескать, телефонных переговоров Путина и Трампа.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Песков пообщался с российскими пропагандистами и сделал ряд заявлений. В частности, он обвинил Штаты в разжигании войн и сказал, что завершить развязанную Россией против Украины войну за одну ночь нельзя.

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"США в состоянии поспособствовать завершению конфликта в Украине (так оккупанты называют войну, в которой они напали на Украину, - ред.). Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подливает керосин в этот конфликт и принимает участие, то Штаты способны траекторию внешней политики изменить, но каким образом будет сделано и будет ли", - утверждает Песков.

Путину нужен телефонный разговор с Трампом

Пресс-секретарь Кремля фактически "попросил" у американцев телефонный разговор Путина и Трампа.

"Путин открыт к контактам и диалогу с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности разговора Трампа с кремлевским главарем.

Трамп побеждает на президентских выборах в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

В Кремле не понимают, как будет действовать Трамп

По словам Пескова, несмотря на заявления Трампа о намерении прекратить войны, реальный курс президента может отличаться.

"В ходе предвыборной кампании были жесткие заявления Трампа, что объясняется предвыборной гонкой, но и были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене, о его устремлениях, чтобы прервать спираль и тотальную политику на продолжение старых войн и навязывание новых. Это заявление очень важное. Но после победы, войдя в Овальный кабинет, заявления приобретают другой тон", - подчеркнул Дмитрий Песков, очевидно намекая на "надежды" оккупантов по завершению войны против Украины по своему сценарию.

Выборы президента США – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, на выборах президента в Соединенных Штатах побеждает республиканец Дональд Трамп. Он набирает 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Камала Харрис набирает 226 голосов.

Президент Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой. Киев ожидает от него решительности и укрепления стратегического партнерства с Вашингтоном. Также Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие лидеры.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пока не будет выступать перед своими сторонниками. Ее соратники ждут подсчета голосов со всей страны.

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