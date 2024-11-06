Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Путина отреагировали на триумф Трампа на выборах в США

Андрей Ганчук
6 ноября 2024, 12:16
1018
В Кремле допустили телефонный разговор Путина и Трампа.
Трамп, Путин
В Кремле не понимают, какой будет политика Трампа на посту президента США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из пропаганды Кремля:

  • США - враждебное для РФ государство, которое развязывает войны
  • Штаты могут поспособствовать завершению войны РФ и Украины
  • Кремль допускает телефонный разговор Путина и Трампа

Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва считает "очень важными" заявления побеждающего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире и завершении войн. Однако тон риторики Трампа может поменяться. Он обвинил Штаты в разжигании войн и назвал их недружественной страной, но при этом допустил возможность, дескать, телефонных переговоров Путина и Трампа.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Песков пообщался с российскими пропагандистами и сделал ряд заявлений. В частности, он обвинил Штаты в разжигании войн и сказал, что завершить развязанную Россией против Украины войну за одну ночь нельзя.

видео дня

"США в состоянии поспособствовать завершению конфликта в Украине (так оккупанты называют войну, в которой они напали на Украину, - ред.). Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подливает керосин в этот конфликт и принимает участие, то Штаты способны траекторию внешней политики изменить, но каким образом будет сделано и будет ли", - утверждает Песков.

Путину нужен телефонный разговор с Трампом

Пресс-секретарь Кремля фактически "попросил" у американцев телефонный разговор Путина и Трампа.

"Путин открыт к контактам и диалогу с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности разговора Трампа с кремлевским главарем.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Трамп побеждает на президентских выборах в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

В Кремле не понимают, как будет действовать Трамп

По словам Пескова, несмотря на заявления Трампа о намерении прекратить войны, реальный курс президента может отличаться.

"В ходе предвыборной кампании были жесткие заявления Трампа, что объясняется предвыборной гонкой, но и были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене, о его устремлениях, чтобы прервать спираль и тотальную политику на продолжение старых войн и навязывание новых. Это заявление очень важное. Но после победы, войдя в Овальный кабинет, заявления приобретают другой тон", - подчеркнул Дмитрий Песков, очевидно намекая на "надежды" оккупантов по завершению войны против Украины по своему сценарию.

Выборы президента США – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, на выборах президента в Соединенных Штатах побеждает республиканец Дональд Трамп. Он набирает 277 голосов выборщиков, а для победы необходимо 270 голосов. Камала Харрис набирает 226 голосов.

Президент Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой. Киев ожидает от него решительности и укрепления стратегического партнерства с Вашингтоном. Также Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие лидеры.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пока не будет выступать перед своими сторонниками. Ее соратники ждут подсчета голосов со всей страны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины Выборы президента США-2024
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

13:47Аналитика
Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian

Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian

13:28Мир
Ударит ли Трамп по центру Москвы после победы на выборах: ответ Кулебы

Ударит ли Трамп по центру Москвы после победы на выборах: ответ Кулебы

12:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:53

Сильных и борзых всегда поддерживают: чего ждать от Трампа?

13:52

Удача исчезнет на целый год: что категорично нельзя делать 7 ноября - приметы

13:47

Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

13:43

Что изменится для Украины после победы Трампа: в Politico раскрыли детали

13:32

"Новая реальность для украинцев": эксперт озвучил планы Трампа относительно войны

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:28

Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian

13:16

Враг оккупировал за октябрь наибольшую территорию Украины за год - Deep State

12:55

Трамп может дать Украине все необходимое: неожиданный сценарий завершения войны

12:53

Ударит ли Трамп по центру Москвы после победы на выборах: ответ Кулебы

Реклама
12:16

У Путина отреагировали на триумф Трампа на выборах в США

12:16

"Правило двух стен не спасет": РФ опасно модернизировала "Шахеды" - что известно

11:50

Украинские беспилотники атаковали порт в Каспийске: что могли поразить ВСУ

11:41

Отправка войск КНДР на войну с Украиной: СМИ узнали, что Пхеньян получит от РФ

11:32

Россия усиливает террор: что придумал враг для новых атак на Украину - Криволап

11:26

Трамп побеждает на выборах: в CNN узнали, что будут делать у Харрис

10:40

Украина "втягивает Варшаву в войну": в МИД жестко ответили на обвинения Польши

10:38

Сразу после выборов Трамп намекнул, что собирается делать с войной в УкраинеВидео

10:28

Об этом догадываются единицы: почему автомобильные шины черные

10:13

Зеленский поздравил Трампа с победой и сделал заявление

10:11

Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам: чем это выгодно ТрампуВидео

Реклама
09:46

Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

09:40

Тысячи россиян уничтожены: Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области

09:33

Трамп позвонит Путину, а в 2025 году начнутся переговоры о мире - CNBC

09:02

Илона Гвоздева поправилась на 13 кг - сколько она теперь весит

08:59

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:56

Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров: в Дегестане прогремели взрывы

08:50

Трамп во второй раз становится президентом США – СМИВидео

08:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

08:19

"Другая женщина": как сейчас выглядит Слава Каминская

08:17

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

08:01

Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

07:55

ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра - ISW

07:05

Где на картинке призрак: загадку за 6 секунд разгадают только самые сообразительные

06:57

Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

06:30

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

05:58

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

05:36

Голосование на выборах в США идет к концу: стали известны первые результаты

05:34

Как избавиться от соседских кошек: лучшие гуманные способы

05:00

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

04:59

Назван победитель выборов президента США в "пророческом регионе"

Реклама
04:32

Как правильно есть с помощью ножа и вилки - американский и европейский способы

04:05

Армия РФ собирает силы и готовится активнее штурмовать около 2 городов - ОТГ "Луганск"

03:30

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

03:00

Неправильное время и геолокация: почему во время тревоги появляются проблемы с телефоном

02:56

Трамп забирает пальму первенства себе: первые результаты выборов президента США

02:29

Не все так просто, как кажется: интересная головоломка для внимательных

02:00

Черная полоса неудач для британской королевской семьи: королева Камилла заболела

01:49

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

01:30

Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликтаВидео

01:27

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять