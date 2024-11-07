'Все ожидают': у Зеленского ответили, согласится ли Трамп на условия Путина

Политика Трампа предусматривает полное доминирование и восстановление глобального лидерства США, поэтому не стоит ожидать уступок Путину, отметил Подоляк.

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Что никогда не сделает президент США Трамп в отношении Путина / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

О чем сказал Подоляк:

Трамп не пойдет на уступки Путину

Уступки Путину дадут сигнал к действиям другим авторитарным лидерам

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится подчеркивать свое доминирование и глобальное лидерство, из-за чего, вероятно, не согласится на условия российского диктатора Владимир Путина. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу.

Подоляк отметил, что Трамп, сосредоточен на укреплении позиций Соединенных Штатов. Он не пойдет на шаги, которые могут навредить репутации США.

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Советник главы Офиса президента также подчеркнул, что психология Трампа отличается от подхода некоторых европейских лидеров.

"Это просто разное мировоззрение. Трамп хочет быть более эффективным менеджером с точки зрения регулирования внутренних проблем и глобального доминирования", - сказал Подоляк.

В то же время российский диктатор Путин пытается утвердить свою исключительность и показать, что ему нет равных, используя давление на другие страны для достижения своих целей, независимо от того, заслуживает ли Россия этих привилегий. Он стремится, например, быть частью G8 и получать статус великой мировой державы.

"Путин хочет доказать всем, что Россия - это якобы сверхдержава, к которой должны относиться с огромным уважением и идти на встречу в любых вопросах, даже если эти вопросы противоречат международному праву", - отметил советник главы ОПУ.

Трамп заявляет, что существуют четкие правила: или их придерживаешься, или тебя наказывают за нарушение. По словам Подоляка, это логично, поскольку доминирование не может быть частичным. Уступки Путину или проявления слабости недопустимы, ведь за ситуацией в так называемом нейтральном поясе внимательно следят другие авторитарные страны.

"Все ожидают, позволят ли Путину быть безнаказанным, позволят ли ему обнулять то, что создали западные цивилизации", - добавил Подоляк.

Например, участие Северной Кореи в войне в Европе отражает новую реальность, которую формирует Путин. В Европе это могут не полностью осознавать из-за удаленности от фронта.

Подоляк указывает на то, что если на действия КНДР не будет адекватного ответа, Россия может побудить другие страны, в частности Сирию, присоединиться к войне в Украине. Это создаст концепцию доминирования через насилие, объединенную вокруг Путина, что потенциально может пошатнуть экономическое, технологическое, финансовое, моральное и дипломатическое лидерство США в мире.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Результаты выборов в США - чего ждать Украине от президентства Трампа

Напомним, как ранее сообщалГлавред, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили перспективы сотрудничества между странами.

В команде Трампа рассматривают варианты завершения войны в Украине, среди которых есть предложение о создании демилитаризованной зоны на линии фронта, сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, новоизбранный президент США намерен призвать страны НАТО повысить оборонные расходы до более 2% ВВП, заявил генсек Альянса Марк Рютте.

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