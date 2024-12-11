Быстрая и дешевая: в СМИ раскрыли характеристики новой украинской ракеты 'Рута'

Ракета "Рута" уже проходит испытания, а ее поставки начались в начале 2024 года.

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Характеристики ракеты "Рута" / Колаж: Главред, фото: Destinus

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Ракета "Рута" уже проходит испытания, а ее поставки начались в начале 2024 года

"Рута" предназначена для ударных, разведывательных задач и использования в качестве мишени

Ее ключевая особенность - скорость 500-800 км/ч

В 2024 году стало известно о разработке украинской ракеты под названием "Рута". Новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета до 300 км. Об этом пишет Defense Express.

По данным аналитиков, "Руту" создал стартап Destinus, основанный бизнесменом Михаилом Кокоричем, который ранее покинул РФ и основал компанию в Европе. Эта компания уже обеспечивает Силы обороны Украины винтовыми беспилотниками Lord с дальностью 750-2000 км.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 декабря, что это оружие уже проходит испытания.

Поставки "Руты" начались в начале 2024 года. В Defense Express отметили, что ракета "Рута" является реактивным дроном с дальностью полета до 300 км. Она предназначена для ударных и разведывательных задач, а также может использоваться в качестве мишени для тренировок.

Внешне "Рута" напоминает традиционную крылатую ракету. В ее конструкции предусмотрены боевая часть, фиксированное крыло, топливный бак, блок электроники и малогабаритный турбореактивный двигатель.

Ракета запускается с помощью ракетного ускорителя и имеет низкую стоимость по сравнению с другими аналогами с учетом ее размеров, скорости и полезной нагрузки.

"Позиционируется разработка все равно, как дрон, который может иметь различную полезную нагрузку, например, разведывательную, возможность возвращаться и садиться на парашюте", - отметили в издании.

Боевая часть ракеты весит около 100 кг, что подтверждают представленные макеты на международной выставке Eurosatory 2024. Ключевой особенностью "Руты" является высокоскоростной полет - 500-800 км/ч. Это делает ее недосягаемой для российских систем противодействия дронам, таких как вертолеты, подытожили в издании.

Ракета "Рута" / Инфографика: Главред

Ракетная программа Украины - последние новости

Напомним, 10 декабря президент Зеленский во время вручения Национальной премии им. Бориса Патона сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута". Он также заявил, что дрон-ракета "Ад" прошел первые боевые применения.

Также Украина успешно испытала новую баллистическую ракету. Президент отметил, что в 2023 году Украина произвела в 25 раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год, и уже законтрактовала более 1,5 миллиона дронов.

Как ранее сообщал Главред, Украина получила новейшие ракеты-дроны "Ад" с дальностью поражения 700 км и скоростью 700 км/ч. Эта дозвуковая разработка способна поражать цели в Московской области, на аэродромах стратегической авиации, а также на объектах в Ростовской области, Краснодарском крае и Новороссийске, рассказал эксперт Роман Свитан.

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