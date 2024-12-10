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"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

Алексей Тесля
10 декабря 2024, 20:26
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Глава государства сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты.
Зеленский
Владимир Зеленский рассказал об испытаниях новой ракеты / Коллаж: Главред, фото: Facebook/szgurets president.gov.ua

Важно:

  • Успешно проходят испытания новой украинской ракеты "Рута"
  • Боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло"

Президент Украины Владимир Зеленский на вручении Национальной премии им. Бориса Патона отметил вклад науки в обороноспособность страны.

В частности, глава государства сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута", передает пресс-служба Офиса президента.

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Президент напомнил о том, что недавно украинская ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Также первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло", а на днях была передана Силам обороны их первая партия.

"Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", — отметил Зеленский.

По его словам, это касается и украинских разработок в области беспилотных летательных аппаратов.

"Разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности – дроны, такие как "Лютий", Fire Point-1, другие ваши разработки, другие наши украинские достижения. Все это – украинское производство. Всё это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже", – подчеркнул глава государства.

Ракетная программа Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты. Президент рассказал о производстве собственного украинского дальнобойного оружия и его применении.

Напомним, ранее Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам.

Как сообщал Главред, Зеленский намекнул, что в рамках ракетной программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско. Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

Больше новостей:

Что такое ракетная программа Украины?

Ракетная программа Украины - комплекс восстановительных действий по ракетному потенциалу Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России. Является стратегическим фактором военной безопасности Украины после потери ядерного статуса Украины, пишет Википедия.

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