"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

Глава государства сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты.

https://glavred.info/ukraine/ruta-prohodit-ispytaniya-zelenskiy-rasskazal-o-novoy-ukrainskoy-rakete-10621448.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал об испытаниях новой ракеты / Коллаж: Главред, фото: Facebook/szgurets president.gov.ua

Важно:

Успешно проходят испытания новой украинской ракеты "Рута"

Боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло"

Президент Украины Владимир Зеленский на вручении Национальной премии им. Бориса Патона отметил вклад науки в обороноспособность страны.

В частности, глава государства сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута", передает пресс-служба Офиса президента.

видео дня

Президент напомнил о том, что недавно украинская ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Также первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло", а на днях была передана Силам обороны их первая партия.

"Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", — отметил Зеленский.

По его словам, это касается и украинских разработок в области беспилотных летательных аппаратов.

"Разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности – дроны, такие как "Лютий", Fire Point-1, другие ваши разработки, другие наши украинские достижения. Все это – украинское производство. Всё это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже", – подчеркнул глава государства.

Ракетная программа Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты. Президент рассказал о производстве собственного украинского дальнобойного оружия и его применении.

Напомним, ранее Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам.

Как сообщал Главред, Зеленский намекнул, что в рамках ракетной программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско. Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

Больше новостей:

Что такое ракетная программа Украины? Ракетная программа Украины - комплекс восстановительных действий по ракетному потенциалу Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России. Является стратегическим фактором военной безопасности Украины после потери ядерного статуса Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред