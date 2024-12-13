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Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире - неожиданный прогноз

Сергей Кущ
13 декабря 2024, 23:37
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Политолог Игорь Рейтерович пояснил, как могут начатся переговоры.
Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире - неожиданный прогноз
Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з Facebook

В материале:

  • Почему Путин не рискнет лететь в США
  • Сначала за столом переговоров, скорее всего, окажутся не президенты Украины и РФ

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на личные переговоры с президентов Украины Владимиром Зеленским.

Политолог Игорь Рейтерович в интервью "24 каналу", что встреча президентов в США лицом к лицу маловероятна, пишет Главред.

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Скорее всего, если такие переговоры состоятся, в них будут участвовать представители сторон конфликта, но не лидеры стран.

"Я убежден, что Путин просто может побояться туда лететь, поскольку он откровенный трус. С одной стороны, для него было бы приятно приехать в Соединенные Штаты, но он согласится поехать только, если будут условия, которые его устроят", – считает Рейтерович.

В то же время эксперт отметил, что такие условия Соединенные Штаты Путину не предложат. Поэтому сначала за столом переговоров, скорее всего, окажутся не президенты Украины и РФ, я их представители, которые начнут обсуждать условия перемирия.

"Я не представляю, что мы увидим подписание какого-то документа Зеленским и Путиным. С большой вероятностью, это будут делать совсем другие люди. Также учитываем, что это не мирный договор, который признается двумя сторонами. Понятно, что пока Украина не вернет свои территории, то никакого такого соглашения быть не может", – добавил политолог.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы, план победы Инфографика / Инфографика: Главред

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас Украина не готова к переговорам со страной-агрессором Россией относительно завершения войны в контексте сильных переговорных позиций. По его словам, нашему государству не хватает вооружения. Также нам нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине как можно быстрее, но важно сделать это так, чтобы избежать возможности ее повторения в будущем.

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. С таким заявлением выступил во вторник, 10 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры. Однако они могут затянуться. В лучшем случае - на несколько недель, месяцев, а в худшем - растянуться на весь год.

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Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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