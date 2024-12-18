Зеленский прибыл в Брюссель: о чем будут говорить лидеры стран ЕС и НАТО

Появились подробности визита Владимира Зеленского в Брюссель.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-bryussel-o-chem-budut-govorit-lidery-stran-es-i-nato-10623527.html Ссылка скопирована

Что известно о визите Зеленского в Брюссель / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Основное:

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель

Во время встреч президент будет обсуждать вопросы гарантий безопасности, укрепления армии и усиления украинской ПВО

В среду, 18 декабря, президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где ключевыми темами переговоров будут гарантии безопасности, усиление украинской армии и предоставление систем противовоздушной обороны. Об этом глава страны заявил в Брюсселе во время совместного подхода к прессе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Укринформ.

Кроме гарантий безопасности для Украины, по словам Зеленского, во время переговоров речь пойдет и об усилении украинской противовоздушной обороны. В частности, будут говорить о количестве систем ПВО, которые необходимо передать Украине.

видео дня

Он также добавил, что единство Европы в поддержке Украины является чрезвычайно важным.

"Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь общую, не разделенную позицию Европы, о том, как обезопасить Украину, наших граждан. Конечно, будем говорить и о том, как укрепить нашу армию", - подчеркнул президент Украины.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что проведет в Брюсселе двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего у них состоится совместная встреча с другими европейскими лидерами.

"Мы будем иметь переговоры, вдвоем, а также с нашими делегациями, а затем некоторые из наших европейских коллег присоединятся к встрече здесь, в Брюсселе, и это также возможность сидеть с ними. И на повестке дня очень важно убедиться, что президент, его команда, Украина однажды, когда они так решат, будут в лучшем положении для начала мирных переговоров", - отметил Рютте.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что в Брюсселе запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, Президентом Евросовета и Президентом Еврокомиссии, будут представители Британии и других стран.

Недавно, Зеленский сообщал, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

В то же время, по словам, спецпредставителя Келлога, Украина и страна-агрессор Россия уже готовы к проведению мирных переговоров. Он привел данные представителя Министерства обороны США о том, что РФ теряет до 200 оккупантов в день. Не лучше ситуация с северокорейскими военными, которых страна-агрессор привлекает к боевым действиям на Курщине - их ликвидировали или ранили уже в количестве нескольких сотен.

Читайте также:

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред