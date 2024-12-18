"Впереди важные переговоры": Зеленский прибыл в Брюссель - детали

Президент Украины анонсировал встречи с европейскими лидерами.

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Зеленский прибыл в Брюссель / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Зеленский прибыл в Брюссель

Президент Украины анонсировал встречи с европейскими лидерами

Глава государства примет участие в заседании Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. В своем Telegram он анонсировал ряд встреч с европейскими лидерами.

Глава государства сообщил, что на этот визит запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, Президентом Евросовета и Президентом Еврокомиссии, будут представители Великобритании и других стран.

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Кроме этого, он примет участие в заседании Европейского совета.

Зеленский добавил, что Европе нужна сильная позиция ради надежного мира.

"Каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, - а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом - требует скоординированной и эффективной работы европейских стран...Укрепляем Украину и всю нашу Европу. Благодарен всем, кто помогает.", - написал президент Украины.

Заявления Зеленского - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщал, что Украина получила сигналы от международных партнеров о снижении мобилизационного возраста. Однако ключевым является не возраст мобилизованных, а технологический уровень армии.

Также Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет быстро завершить войну. Однако Украина не согласится ни на одно мирное решение, которое будет ставить под угрозу ее независимость.

Как писал Главред со ссылкой на главу государства, сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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