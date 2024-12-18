'Мы не простим': Зеленский отреагировал на призывы Трампа быстро завершить войну

После инаугурации Трамп и Зеленский смогут вести равноправные переговоры.

https://glavred.info/ukraine/my-ne-prostim-zelenskiy-otreagiroval-na-prizyvy-trampa-bystro-zavershit-voynu-10623482.html Ссылка скопирована

Украина не согласится на мир за счет своей независимости / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Сухопутные войска Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевое из заявления Зеленского:

Дональд Трамп хочет быстро завершить войну в Украине

Украина не согласится на мирные соглашения, которые угрожают ее независимости

Завершение войны за счет Украины создаст опасный прецедент для других диктаторов

Избранный президент США Дональд Трамп хочет быстро завершить войну. Однако Украина не согласится ни на одно мирное решение, которое будет ставить под угрозу ее независимость. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Parisien.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп действительно хочет как можно быстрее завершить войну в Украине и заявил об этом во время встречи в Париже. В то же время Зеленский отметил, что Трамп пока не знает всех необходимых данных для принятия решений, в частности разведданных и дипломатической информации. Президент подчеркнул, что после инаугурации Трампа они смогут вести более равноправные переговоры, поскольку будут одинаково информационно вооружены.

видео дня

"До этого я вижу у него волю, чтобы закончить эту войну. Но он знает и мою волю: закончить эту войну быстро за счет Украины не получится. Украина очень долго борется за свою независимость, за свой суверенитет. И мы просто так не отдадим свою независимость, сколько бы ни было голосов, сколько бы ни было посредников, сколько бы ни было даже в Европе лоббистов Путина, сколько бы ни было президентов, премьер-министров на любом континенте, которые хотят просто быстро завершить войну и забыть, простить Путину все эти убийства. Мы не простим", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что мир за счет Украины является несправедливым, поскольку это создаст опасный прецедент для других диктаторов. Путин, по словам Зеленского, может вернуться как "бумеранг", если его действия будут оставаться безнаказанными, как это произошло в Чечне и Грузии. Поэтому опасно говорить "давайте сейчас просто заморозим войну, а потом будем уже договариваться с россиянами".

Зеленский подчеркнул, что усталость от войны есть, но украинцы осознают, что Путин не прекратит своих агрессивных действий, поскольку не считает Украину независимым государством. Поэтому, как отметил президент, нужно остановить агрессора.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник заявил, что Россия сможет вести войну еще максимум полтора года. Он отметил, что 2025 год может стать последним, когда Россия сможет финансировать агрессию, поскольку экономика страны приближается к критической черте.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп понимает нежелание Украины замораживать войну и отказываться от своей независимости. Также президент подчеркнул, что Украина не собирается соглашаться на прекращение войны за счет своей суверенности.

Как сообщал Главред, Трамп утверждает, что имеет "небольшой прогресс" в урегулировании войны в Украине, но заявил, что это трудно и неприятно. Он также выразил сомнение относительно официальных данных о количестве жертв, утверждая, что они значительно выше.

Читайте также:

Что известно о Le Parisien? Le Parisien - французская ежедневная газета, которая охватывает международные и национальные новости, а также новости о жизни Парижа и его пригородов.Газета была основана как "Le Parisien libéré" Эмильеном Амори в 1944 году, а в 1986 название было изменено на текущее, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред