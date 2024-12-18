'В РФ все начнет разрушаться': Сотник назвал год, когда Путин остановит войну

Первые серьезные разрушительные последствия в российской экономике станут очевидными уже в первом квартале 2025 года, рассказал Александр Сотник.

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В 2025 году ресурсы РФ для ведения войны окончательно иссякнут / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из Facebook

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Кремль заинтересован в паузе в войне для стабилизации экономики

2025 год может стать последним, когда Россия будет способна продолжать войну

Разрушение экономики РФ начнется в первом квартале 2025 года

Россия сможет вести войну еще максимум полтора года, после чего ресурсы иссякнут окончательно. Если Кремль решит продолжать войну, 2025 год может стать последним, когда агрессор сможет финансировать войну. Об этом во время чата на Главреде рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"В России уже даже не путиномика, а зомбономика. 20 декабря Центробанк снова соберется на заседание и на несколько пунктов повысит ключевую ставку. У России и так сейчас самая высокая в мире ставка - 21%, но она может быть повышена до 23%. Не удивлюсь, если в январе она составит уже 25%. В РФ не могут обуздать инфляцию, поскольку напечатано уже столько денег", - отметил журналист.

По его словам, ситуация в РФ обостряется из-за масштабного повышения расходов на войну. Если в начале агрессии российским оккупантам обещали 2 миллиона рублей компенсации, то сейчас эта сумма выросла до 4 миллионов. Однако даже эти деньги теряют свою покупательную способность из-за инфляции.

"В России все начнет разрушаться уже в январе-марте 2025 года. В первом квартале нового года мы все это увидим. Сейчас там просто на все растут цены и тарифы. Растут цены на бензин, топливо, электричество, газ, еду, услуги и товары. А потом это будет вал, и остановить его будет невозможно", - подчеркнул Сотник.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина фактически дорабатывает свой срок, не имея возможности изменить ситуацию. Ее заместитель Ольга Скоробогатова ушла с должности, однако Набиуллина остается на своем месте, выполняя приказы Путина. Набиуллина же, по словам Сотника, "слишком много знает", чтобы оставить должность, и является одной из немногих специалистов, которые еще у Путина остались и готовы с ним работать.

По мнению Сотника, в следующем году экономика РФ достигнет критической черты. Если война продолжится, то 2025 год может стать последним годом, когда Россия способна будет поддерживать агрессию.

"Если война продолжится (а, скорее всего, так и будет), 2025 год будет последним, когда Россия будет в состоянии хоть как-то вести войну. Если она не свалится в ядерный апокалипсис, или если система не скажет: "Все, с Путиным пора прощаться. С Западом - мир, дружба, жвачка"... Веер сценариев очень велик, а Россия - очень непредсказуемая страна с непонятным прошлым и, тем более, туманным будущим. И Россия всегда выбирает худший сценарий из всех возможных, делает ему апгрейд, а после этого использует", - предположил публицист.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, война России против Украины длится почти три года, но, по словам профессора Раджана Менома из Колумбийского университета, она может приближаться к завершающей фазе. В статье для The New York Times он очертил четыре сценария окончания войны и возможные варианты послевоенной безопасности Украины.

Также посол и советник Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский заявил, что Россия уже подготовила объяснения на случай завершения войны. По его словам, окончание войны возможно только в случае серьезных поражений РФ на фронте.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается сдаваться или замораживать войну. Он отметил, что Дональд Трамп, зная об этом, намерен действовать быстро, чтобы завершить войну.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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