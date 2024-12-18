Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войну

Руслана Заклинская
18 декабря 2024, 16:36
467
Первые серьезные разрушительные последствия в российской экономике станут очевидными уже в первом квартале 2025 года, рассказал Александр Сотник.
'В РФ все начнет разрушаться': Сотник назвал год, когда Путин остановит войну
В 2025 году ресурсы РФ для ведения войны окончательно иссякнут / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из Facebook

Главное:

  • Кремль заинтересован в паузе в войне для стабилизации экономики
  • 2025 год может стать последним, когда Россия будет способна продолжать войну
  • Разрушение экономики РФ начнется в первом квартале 2025 года

Россия сможет вести войну еще максимум полтора года, после чего ресурсы иссякнут окончательно. Если Кремль решит продолжать войну, 2025 год может стать последним, когда агрессор сможет финансировать войну. Об этом во время чата на Главреде рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"В России уже даже не путиномика, а зомбономика. 20 декабря Центробанк снова соберется на заседание и на несколько пунктов повысит ключевую ставку. У России и так сейчас самая высокая в мире ставка - 21%, но она может быть повышена до 23%. Не удивлюсь, если в январе она составит уже 25%. В РФ не могут обуздать инфляцию, поскольку напечатано уже столько денег", - отметил журналист.

По его словам, ситуация в РФ обостряется из-за масштабного повышения расходов на войну. Если в начале агрессии российским оккупантам обещали 2 миллиона рублей компенсации, то сейчас эта сумма выросла до 4 миллионов. Однако даже эти деньги теряют свою покупательную способность из-за инфляции.

"В России все начнет разрушаться уже в январе-марте 2025 года. В первом квартале нового года мы все это увидим. Сейчас там просто на все растут цены и тарифы. Растут цены на бензин, топливо, электричество, газ, еду, услуги и товары. А потом это будет вал, и остановить его будет невозможно", - подчеркнул Сотник.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина фактически дорабатывает свой срок, не имея возможности изменить ситуацию. Ее заместитель Ольга Скоробогатова ушла с должности, однако Набиуллина остается на своем месте, выполняя приказы Путина. Набиуллина же, по словам Сотника, "слишком много знает", чтобы оставить должность, и является одной из немногих специалистов, которые еще у Путина остались и готовы с ним работать.

По мнению Сотника, в следующем году экономика РФ достигнет критической черты. Если война продолжится, то 2025 год может стать последним годом, когда Россия способна будет поддерживать агрессию.

"Если война продолжится (а, скорее всего, так и будет), 2025 год будет последним, когда Россия будет в состоянии хоть как-то вести войну. Если она не свалится в ядерный апокалипсис, или если система не скажет: "Все, с Путиным пора прощаться. С Западом - мир, дружба, жвачка"... Веер сценариев очень велик, а Россия - очень непредсказуемая страна с непонятным прошлым и, тем более, туманным будущим. И Россия всегда выбирает худший сценарий из всех возможных, делает ему апгрейд, а после этого использует", - предположил публицист.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, война России против Украины длится почти три года, но, по словам профессора Раджана Менома из Колумбийского университета, она может приближаться к завершающей фазе. В статье для The New York Times он очертил четыре сценария окончания войны и возможные варианты послевоенной безопасности Украины.

Также посол и советник Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский заявил, что Россия уже подготовила объяснения на случай завершения войны. По его словам, окончание войны возможно только в случае серьезных поражений РФ на фронте.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается сдаваться или замораживать войну. Он отметил, что Дональд Трамп, зная об этом, намерен действовать быстро, чтобы завершить войну.

Читайте также:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Александр Сотник война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

17:43Украина
"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войну

"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войну

16:36Украина
Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы

Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы

16:03Stars
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

Гороскоп на завтра 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

Гороскоп на завтра 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможет

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможет

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

Последние новости

17:43

"Это не честно": Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

17:35

Доллар побил исторический рекорд: сколько стоит валюта

17:02

Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многихВидео

16:58

Сотник – о возможном завершении войны в Украине: "Я не верю"

16:57

Почему Украина должна ударить по Москве: эксперт раскрыл стратегический план

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
16:50

Бывшая Кличко показала высоченного сына-красавца

16:49

Не разрядится и не сломается: как заряжать повербанк быстро и правильно

16:36

"В РФ все начнет разрушаться": Сотник назвал год, когда Путин остановит войнуВидео

16:19

Холодные или теплые: какая идеальная температура яиц в выпечке - секрет кондитеров

Реклама
16:03

Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованыВидео

16:02

Можно ли доливать воду в холодец: какие секреты идеального блюда - все просто

15:55

Умер популярный украинский бандурист: играл в Ялте

15:40

"Критические разрушения": в Кураховом и Часовом Яру уничтожены позиции ВСУ

15:37

Счет идет на сотни: в ЦПД озвучили потери военных КНДР в боях на Курщине

15:10

В районе Великой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ - Згурец

15:04

Как убрать супер клей с рук солью: простой и очень хороший способ

15:03

Что лучше всего помогает от похмелья: полезные советы, как пьянеть медленнее

14:58

Настоящий фаворит: самый быстрый салат на Новый год 2025Видео

14:57

В России всё начнёт рушиться в январе-марте 2025-го, и этот вал будет невозможно остановить – СотникВидео

14:50

Виталий Барвиненко презентовал монографию посвященную реформированию местного самоуправления в Украине

Реклама
14:48

Стремительно возросло: Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине

14:14

Какая разница между черными и зелеными оливками: ответ удивит многих

14:07

"Мы благодарны девушкам": Гетманцев назвал сумму, задекларированную моделями Onlyfans

13:57

Украина будет иметь серьезные последствия: Лубинец сделал заявление о мобилизации 18-летних

13:42

Дочь путиниста Филиппа Киркорова жестко затравили - причина

13:40

Скоро начнутся городские бои: боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Покровском

13:25

Вводят водителей в заблуждение: для чего нужны черные полосы на зеркалах авто

12:55

Риск ядерной войны: Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина или нет

12:52

Более 200 раненых: СБУ перехватила разговоры россиян о больших потерях КНДР

12:46

Мирные переговоры с РФ: Захарова озвучила новую "хотелку" Кремля

12:43

"Выступила инициатором": певица Камалия рассказала о личной жизни после развода

12:38

Цены поднялись на 15-20%: в Украине дорожают популярные фрукты

12:35

Много шансов рассориться со знакомыми: почему носки лучше не дарить

12:20

Как утеплить на зиму пластиковое окно: давно забытый, но рабочий способ

11:57

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Драконам - вина, Обезьянам - трудности

11:51

Нет сил, чтобы вернуть территории: Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

11:46

РФ сменила командование в Донецкой области: штурмы оккупантов стали более жестокими

11:42

В Киеве перекрыт правительственный квартал: СБУ проводит мероприятия по безопасности

11:38

Самые модные цвета на зиму 2024-2025: названы Топ-5

11:22

Все невзгоды позади: какие знаки зодиака получат свой шанс в 2025 году

Реклама
11:04

Байден не успевает предоставить Украине всю военную помощь: в СМИ раскрыли детали

11:00

Блэкаутов в Украине больше не будет: нардеп сделал важное заявление

10:54

Спецпредставитель Трампа по Украине готов посетить РФ, если его пригласят - СМИ

10:42

Как удалить старые пятна с кухонных полотенец: способ, о котором знают единицыВидео

10:34

Безопасно и эффективно: как открыть банку без консервного ножа - лайфхак

10:32

"Упал, разбил голову": онкобольному путинисту Буйнову становится хуже

10:23

Порошенко активно обогащается на купле-продаже ценных бумаг, которые покупает за донаты украинцев на ВСУ - медиа

10:10

Подрыв генерала Кириллова: в РФ заявили о задержании подозреваемого - деталиВидео

10:08

Зеленая карта для водителей: с 2025 года вводятся новые правила

10:06

Андрей Бедняков воссоединился с бывшей женой - что произошло

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять