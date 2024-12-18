Сотник – о возможном завершении войны в Украине: "Я не верю"

По мнению журналиста, украинцы хотят получить справедливый мир, а одним прекращением огня война не закончится.

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Сотник – о возможном завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Основные тезисы Сотника:

Не Украина начала кровопролитие

Все хотят справедливого мира

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде поделился своим мнением, насколько реалистично прекращение огня в Украине в ближайшее время.

"Не Украина начала это кровопролитие. Повторяется та же история, когда говорят, что надо просто перестать стрелять. Если так, то чтобы победить ковид, нужно просто перестать кашлять", - сказал Сотник.

По мнению журналиста, украинцы хотят получить справедливый мир, а одним прекращением огня война не закончится.

"Одним прекращением огня война не закончится. Ведь война в сердце, душе. Война в том, что нужна сатисфакция. Люди хотят удовлетворения и хотят получить справедливый мир. В моей рифмопрозе "Война удовольствий" есть такая фраза: "Никто не верит в справедливость мира, который был подписан на войне". Все хотят справедливого мира, а он сначала должен наступить в душе, и только потом народные массы с этим согласятся. А до тех пор, пока этого нет, постоянно будут задавать вопросы: за что погиб этот человек, а этого за что убили, мы что, предаём их память", - отметил он.

По его словам, в США могут сколько угодно говорить о том, что нужно перестать стрелять.

"Но этим прекратить войну не получится. Я не верю", - добавил публицист.

Смотрите видео чата с Александром Сотником

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

Также Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. По его словам, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Как сообщал Главред, в Белом доме озвучили позицию относительно переговоров Украины и России. Как заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров. Действующий лидер Америки Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей президентской каденции.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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