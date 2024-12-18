Путин пытается передать сигнал Трампу: Коваленко предупредил о планах Кремля

Кремлевский диктатор делает заявления в соответствии с настроениями в российском обществе.

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Путин демонстрирует готовность воевать дальше, как минимум еще год / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Коваленко:

Путин пытается успокоить россиян

Россия демонстрирует, что может иметь поддержку Китая

Кремль пытается усиливать свою переговорную позицию

Глава страны-агрессора России, диктатор Владимир Путин недавно заявил, что армия РФ увеличилась до 1,5 миллиона человек, а россияне якобы на добровольной основе приобщаются к ее рядам и воюют в Украине.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко 24 каналу, таким образом Путин хочет успокоить общество на фоне больших потерь в связи с ужасной интенсивностью боевых действий в Украине и на Курщине.

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Хотя пропаганда и транслирует информацию, якобы контрактников в армии РФ достаточно и бояться мобилизации не нужно, социологические данные показывают, что общество в России все еще негативно относится к этому явлению.

"Россияне не поддерживают такие действия, хотя Путин и сделал все, чтобы были предпосылки для проведения мобилизации в 2025 году", - отметил Коваленко.

Руководитель ЦПИ добавил, что ярким подтверждением этого является то, что кремлевский диктатор забронировал только работников военно-промышленного комплекса и силовиков, зато все остальные россияне остаются доступными к мобилизации.

В то же время Кремль пытается показывать наличие поддержки со стороны Китая, которая помогла бы РФ продолжить ведение боевых действий еще и в следующем году. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор передает сигнал западным странам и непосредственно новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Это такой подход Москвы - усиливать свою переговорную позицию на будущее, демонстрируя, что она готова воевать еще как минимум год", - подытожил Коваленко.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, что Россия использует войска КНДР для ведения боевых действий, ведь имеет проблемы с мобилизацией.

Ранее в ЦПИ сообщали, что враг сейчас ограничивает бронирование от мобилизации силовиками и сотрудниками ВПК, оставляя большое поле для потенциального проведения волны мобилизации в будущем для дешевого пополнения сил.

Накануне стало известно, что Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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