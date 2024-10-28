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Путин резко изменил план ведения войны: в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ

Юлия Закрепа
28 октября 2024, 08:40обновлено 28 октября, 09:38
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Российская экономика значительно "перегрелась", поскольку высокие военные расходы стимулировали экономический рост.
Путин резко изменил план ведения войны: в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ
У Путина проблемы из-за войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Коротко о главном:

  • Российская экономика и военные усилия "перегрелись"
  • Большие военные расходы стимулировали резкий экономический рост
  • Путин может объявить всеобщую мобилизацию

В отчете Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Путин вынужден изменить способ ведения войны против Украины из-за экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов.

"Расходы на поддержание войны будут расти, поскольку Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может не считаться с этими расходами бесконечно долго. Российская экономика достигнет точки выгорания. Эта точка выгорания нанесет огромный ущерб российскому обществу, что может заставить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима", - говорится в сообщении ISW.

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Эксперты напомнили, что экономика РФ и военные усилия испытывают все большую нагрузку, что создает острые вызовы для российского диктатора, который хочет поддерживать войну высокой интенсивности в долгосрочной перспективе.

Издание The Washington Post сообщило, что российская экономика значительно "перегрелась", поскольку высокие военные расходы стимулировали экономический рост таким образом, что заставило российские компании искусственно повышать зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, чтобы конкурировать заплатами военных. Российские компании все чаще вынуждены повышать зарплаты работникам и они уже в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Сама глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила еще в июле 2024 года, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны".

Российские региональные власти значительно увеличивают единовременные выплаты тем, кто согласится подписать контракт и поехать на войну, поскольку РФ необходимо поддерживать темп пополнения потерь на фронте (примерно 30 000 военных в месяц).

"Это подчеркивает тот факт, что Россия не имеет бесконечного резерва рабочей силы и должна финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение потерь на фронте за счет различных путей развертывания вооруженных сил. Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима, и поэтому прибег к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую и большую нагрузку на российскую экономику военного времени. Недавнее появление северокорейских войск на территории России и сообщения об их развертывании в зоне боевых действий в Курской области еще раз свидетельствуют о том, что вся путинская система генерирования силы является очень хрупкой", - говорится в сообщении.

Ситуация в Курской области - новости России

Напомним, как ранее сообщал Главред, КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском. В ГУР подтвердили прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск. Сергей Згурец сообщил, что россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг бросил на прорыв обороны ВСУ большое войско. Движение россиян началось в районе сел Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Бирки. Таким образом, РФ действует сразу с четырех направлений.

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