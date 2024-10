Путин резко изменил план ведения войны: в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ

Коротко о главном:

В отчете Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Путин вынужден изменить способ ведения войны против Украины из-за экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов.

Эксперты напомнили, что экономика РФ и военные усилия испытывают все большую нагрузку, что создает острые вызовы для российского диктатора, который хочет поддерживать войну высокой интенсивности в долгосрочной перспективе.

Издание The Washington Post сообщило, что российская экономика значительно "перегрелась", поскольку высокие военные расходы стимулировали экономический рост таким образом, что заставило российские компании искусственно повышать зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, чтобы конкурировать заплатами военных. Российские компании все чаще вынуждены повышать зарплаты работникам и они уже в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.