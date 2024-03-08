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США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2024, 23:08
Страны утверждают, что в России могут произойти теракты уже в ближайшие сутки-двое.
Кремль, взрыв
В РФ в ближайшее время могут произойти теракты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В России могут произойти теракты в ближайшие сутки-двое. Об этом предупреждают семь стран, сообщает Deutsche Welle.

О серьезной угрозе предупреждают США, Латвия, Канада, Южная Корея, Швеция, Германия и Чехия. МИД Латвии призывает граждан быть осторожными и избегать массовых собраний в Москве. Ведомство акцентирует внимание на том, что в РФ напряженная ситуация и людям лучше выехать из этой страны.

В посольстве Южной Кореи в РФ предупредили, что в связи с мероприятиями, приуроченными к 8 марта, "ожидается высокая вероятность несчастных случаев" в местах скопления людей.

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МИД Германии настоятельно рекомендует немецким гражданам отказаться от поездок в РФ. Госдеп США повысил уровень опасности путешествий в РФ до максимального.

Война России против Украины

Германия не даст Taurus и не отправит войска в Украину, сказал немецкий министр обороны Борис Писториус. По его словам, Берлин, дескать, не хотел бы стать "партией войны".

Президент Владимир Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине. Как полагает гарант, Путин "намерен" уничтожить украинское государство и аннексировать территории.

Владимир Зеленский назвал дальнобойные ракеты оружием перелома в войне с Россией. Украинский глава государства уточнил, что такие ракеты, как Taurus, поспособствуют отводу войск РФ на суше так же, как и в море кораблей.

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