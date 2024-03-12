Мощные прилеты в центре города: дроны ударили по Белгороду, есть разрушения

В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА, жалуются путинские чиновники.

https://glavred.info/world/moshchnye-prilety-v-centre-goroda-drony-udarili-po-belgorodu-est-razrusheniya-10549412.html Ссылка скопирована

В Белгороде пожаловались на атаку дронов / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В российском Белгороде заявили об атаке нескольких беспилотников по центру города во вторник, 12 марта.

Под удар попало здание местной администрации, в результате есть пострадавшие, заявил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА", - жалуется путинский чиновник.

видео дня

Он также отметил, что якобы есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая - контузию.

Также опубликованы кадры последствия удара по зданию администрации. Там выбиты окна, посечен фасад.

Кроме того, в Сети также опубликовали видео удара беспилотника по одному из малоэтажных домов. Сообщается, что под удар якобы попал местный магазин.

Кроме того, в Белгороде еще один дрон упал на крышу ТЦ районе ж/д вокзала, сообщает местный губернатор.

Смотрите кадры - в Белгороде пожаловались на атаку дронов:

/ Скриншот

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

"Бавовна" в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.