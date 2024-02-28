Зеленский встретился с Санду: сделал заявление по Приднестровью

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Разговор состоялся в рамках саммита " Украина - Юго-Восточная Европа", сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что главы государств обсудили недавние события в Приднестровском регионе, попытки России дестабилизировать там ситуацию и действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.
"Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей", - цитирует пресс-служба Зеленского.видео дня
Что известно о саммите Украина-Юго-Восточная Европа
Саммит Украина-Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии.
СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина-Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран.
Ожидается, что эта встреча приведет к оказанию дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.
Также Украина и Молдова отдельное внимание уделили функционированию транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.
"Собеседники отметили, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран, и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС", - информирует ОП.
"Обращение" Приднестровья к Путину
В среду ,28 февраля, "депутаты" оккупированного агрессором Россией Приднестровья (ПМР) обратились в российский Совет Федерации и в Госдуму с так называемой "просьбой" о запуске мер, направленных на "защиту ПМР" в условиях якобы усиления давления со стороны Молдовы. Тирасполь свои действия мотивирует "экономической блокадой" Кишинева.
По словам экс-министр обороны Молдовы Виталия Маринуцы, если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс. По его мнению, Молдове нужно было готовиться к войне с начала вторжения РФ в Украину.
"Россия сейчас иррациональный игрок, и от нее можно ожидать чего угодно. Идет война, и как они будут использовать возможность Приднестровья, предсказать очень трудно. Но то, что они в случае необходимости могут пойти на крайние шаги, надо принимать во внимание. Особенно учитывая, что в РФ в скором будущем президентские выборы, и они должны показать, что у них есть какие - то результаты", - высказался он.
Еще год назад президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева.
"Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она объясняет, что у нее есть подтверждение в этом смысле. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье", - добавил Зеленский.
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