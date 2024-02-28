ЕС принял 'сверхважное' решение: окончательно одобрили передачу Украине 50 млрд евро

Совет Европейского союза одобрил начало программы Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Согласно с программой предоставления помощи, в течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.
"Благодарен партнерам из ЕС за важнейшее решение по поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы, Украина уверенно будет приближаться к своему европейскому будущему", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.видео дня
Также в Минфине отметили, что в рамках инструмента действует механизм переходного финансирования (Bridge financing). После подписания соответствующих международных договоров он откроет путь к получению необходимого финансирования до начала действия Facility. По данным пресс-службы, в начале марта ожидается подписание кредитного соглашения и меморандума.
Что такое Ukraine Facility?
Ukraine Facility-это уникальный инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС. В рамках инструмента будет предоставляться беспрецедентная предполагаемая поддержка на основе совместно согласованных планов и приоритетов правительством Украины и Европейской комиссией, пишет Минфин.
50 млрд евро для Украины
Напомним, 1 февраля Европейский союз в количестве 27 стран единогласно проголосовал за пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.
Также Европейский парламент утвердил выделение Украине 50 миллиардов евро на создание Украинского фонда на период 2024-2027 годов. Средства ЕС направят на поддержание жизнедеятельности, восстановление украинского государства на проведение реформ на пути к членству в Европейском Союзе.
Как сообщал Главред, первый транш в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро будет предоставлен Украине в скором времени. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выплаты начнутся в марте.
Читайте также:
- "Путин боится инакомыслия": ЕС обвиняет российский режим в смерти Навального
- Путина ткнули носом, где правил его друг: один из лидеров ЕС ждет Украину в НАТО
- Переговоры о вступлении в ЕС задерживаются: Украина впервые слышит о трудностях