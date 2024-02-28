ЕС принял 'сверхважное' решение: окончательно одобрили передачу Украине 50 млрд евро

Совет Европейского союза одобрил программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро до 2027 года.

https://glavred.info/world/es-prinyal-sverhvazhnoe-reshenie-okonchatelno-odobrili-peredachu-ukraine-50-mlrd-evro-10545971.html Ссылка скопирована

Евросовет утвердил предоставление Украине 50 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Совет Европейского союза одобрил начало программы Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно с программой предоставления помощи, в течение 2024-2027 годов Украина получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.

"Благодарен партнерам из ЕС за важнейшее решение по поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы, Украина уверенно будет приближаться к своему европейскому будущему", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. видео дня

Также в Минфине отметили, что в рамках инструмента действует механизм переходного финансирования (Bridge financing). После подписания соответствующих международных договоров он откроет путь к получению необходимого финансирования до начала действия Facility. По данным пресс-службы, в начале марта ожидается подписание кредитного соглашения и меморандума.

Что такое Ukraine Facility? Ukraine Facility-это уникальный инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины на ее пути вступления в ЕС. В рамках инструмента будет предоставляться беспрецедентная предполагаемая поддержка на основе совместно согласованных планов и приоритетов правительством Украины и Европейской комиссией, пишет Минфин.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля Европейский союз в количестве 27 стран единогласно проголосовал за пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Также Европейский парламент утвердил выделение Украине 50 миллиардов евро на создание Украинского фонда на период 2024-2027 годов. Средства ЕС направят на поддержание жизнедеятельности, восстановление украинского государства на проведение реформ на пути к членству в Европейском Союзе.

Как сообщал Главред, первый транш в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро будет предоставлен Украине в скором времени. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выплаты начнутся в марте.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.