Жара больше 40 градусов: где будет духота, а какие регионы накроет дождем

Синоптики предупреждают о том, что в трех областях Украины будут грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 12 июля / фото: pixabay

Погода в Украине 12 июля будет очень жаркой. В то же время синоптики предупреждают о том, что три области будут заливать грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине будет +42 градуса. Такая погода ожидается на юге. Пиковые дни жары будут с 13 до 16 июля. Ослабление и приход более свежих температур ожидается с 20 июля.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля / фото: ventusky

Погода 12 июля

В Украине 12 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"В большинстве областей сухая жаркая погода: температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +39

По данным meteoprog, 12 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +26...+39 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+32 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля / фото: meteoprog

Погода 12 июля в Киеве

В Киеве 12 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35°; в Киеве температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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