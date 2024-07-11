Жара больше 40 градусов: где будет духота, а какие регионы накроет дождем

Погода в Украине 12 июля будет очень жаркой. В то же время синоптики предупреждают о том, что три области будут заливать грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптики Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине будет +42 градуса. Такая погода ожидается на юге. Пиковые дни жары будут с 13 до 16 июля. Ослабление и приход более свежих температур ожидается с 20 июля.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода 12 июля
В Украине 12 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"В большинстве областей сухая жаркая погода: температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +39
По данным meteoprog, 12 июля в Украине будет жаркая погода, но местами дождливая. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +26...+39 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+32 градусов.
Погода 12 июля в Киеве
В Киеве 12 июля будет жара. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35°; в Киеве температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накроет безумная жа ра - синоптики предупредили о сверхвысокой температуре. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 июля.
Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.
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