Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

Синоптики утверждают, что в Украине продолжается первое "бабье лето".

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Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 6 сентября будет теплой. Во многих областях будут дожди с грозами и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в пятницу в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до +29 градусов. Ночью температура воздуха может снизиться до +12 градусов. Синоптик предупреждает о том, что будут сильные порывы ветра. В Украине продолжается "бабье лето".

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: ventusky

Погода 6 сентября

В Украине 6 сентября будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в Одесской области и в Крыму. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с. В юго-восточных областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 6 сентября в Украине будет теплым, но дождливым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +16...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +12...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: meteoprog

Погода 6 сентября в Киеве

В Киеве 6 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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