Взорвали танки и БМП: разгром колонны РФ с десантом под Купянском попал на видео

В механизированном штурме врага было задействовано около 50 единиц бронированной техники.

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Разгром колонны РФ попал на видео / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Подразделения Вооруженных сил Украины остановили попытку штурма российскими оккупантами на Купянском направлении Харьковской области.

Пресечена попытка прорыва врага к реке Оскол в районе села Песчаное, сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его данным, всего в механизированном штурме врага было задействовано около 50 единиц бронированной техники вместе с десантом, при этом враг двигалася в сторону сел Колесниковка и Кругляковка.

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"Батальон ударных БпАК АХИЛЛЕС 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", — сообщил украинский командир.

Уточняется, что уничтожить украинским бойцам удалось 14 единиц техники оккупантов, повреждения получили 26 единиц.

Федоренко отметил, что ВСУ уничтожили 14 единиц техники, в частности:

5 БМП;

3 танка;

1 БТР;

1 МТЛБ;

2 "Урала";

1 "Буханку";

1 квадроцикл.

Также бойцы поразили 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Смотрите видео - разгром колонны РФ:

/ Скриншот

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

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