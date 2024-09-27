Взорвали танки и БМП: разгром колонны РФ с десантом под Купянском попал на видео

Подразделения Вооруженных сил Украины остановили попытку штурма российскими оккупантами на Купянском направлении Харьковской области.
Пресечена попытка прорыва врага к реке Оскол в районе села Песчаное, сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.
По его данным, всего в механизированном штурме врага было задействовано около 50 единиц бронированной техники вместе с десантом, при этом враг двигалася в сторону сел Колесниковка и Кругляковка.
"Батальон ударных БпАК АХИЛЛЕС 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", — сообщил украинский командир.
Уточняется, что уничтожить украинским бойцам удалось 14 единиц техники оккупантов, повреждения получили 26 единиц.
Федоренко отметил, что ВСУ уничтожили 14 единиц техники, в частности:
- 5 БМП;
- 3 танка;
- 1 БТР;
- 1 МТЛБ;
- 2 "Урала";
- 1 "Буханку";
- 1 квадроцикл.
Также бойцы поразили 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".
Кто такой Юрий Федоренко?
Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.
С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.
9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.
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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.
Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.
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