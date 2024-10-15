Город в руинах, Красная армия в 'котле': архивные фото битвы за Киев во время Второй мировой

Киевская битва считается одной из самых кровавых в истории человечества по количеству человеческих потерь.

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Как выглядел Киев после захвата немцами / Коллаж Главреда. Фото: t.me/kyivvibe

Киев на протяжении своей истории переживал много крупных сражений. Во время Второй мировой, в 1941 году, советским войскам с огромными потерями и окружением пришлось отступить, тогда как немцы захватили столицу и документировали не только свои, но и большевистские кровавые преступления.

Битва за Киев - детали

Битва за Киев была частью наступательного плана "Барбаросса", в коммунистической "истории" получила название Киевской оборонительной операции.

Битва завершилась победой Германии и окружением Красной армии. Из-за некомпетентного командования СССР, часть советских военных попала в окружение врага.

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К моменту окружения в котле оказались 452,7 тысяч человек. По немецким данным, под Киевом до 24 сентября было взято в плен 665 тысяч мужчин. По данным, опубликованным в 1993 году Генштабом ВС РФ, советские потери составили более 700 тысяч человек, из них 627,8 тысяч безвозвратно.

Киевская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества по количеству потерь, уступая только битве за Москву и Сталинград, которые произошли позже.

Уничтожение Крещатика - СССР врала о своем преступлении

Во время битвы за Киев российские оккупанты впервые использовали тактику "выжженной земли", фактически взорвав центральную улицу столицу - Крещатик, чтобы она "не досталась" противнику.

Советские историографы позже объясняли эти действия желанием лишить Германию возможности использовать критические объекты города. При этом к "критической" инфраструктуре россияне также зачем-то "внесли", к примеру, Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Жизнедеятельность Киева тогда (подрывами мостов, водопроводов, электростанций) была фактически парализована, и в первую очередь страдало гражданское население.

Проект "Киев VIBE. Часопис города" опубликовал редкие фото периода битвы за Киев во время Второй мировой войны.

На фотографиях зафиксированы, в частности, очереди киевлян за водой после уничтожения русскими городского водопровода; сожженная техника Красной армии, колонны советских пленных в результате их окружения немцами.

Киев VIBE. Журнал города. Что известно о проекте? Киев VIBE. Часопис города - просветительский культурный проект об истории Киева Ярославы Струцинской. Авторы проекта рассказывает о жизни города в период с 19 по 21 век, делится архивными фотографиями.

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