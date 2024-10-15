Много россиян и танков: назван город, где может развиться масштабное наступление РФ

Иван Ступак считает, что на Купянском направлении возможен сценарий развития масштабного наступления оккупантов.

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Россияне могут пойти в наступление на Купянском направлении / Колаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот DeepState

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении. Там возможен сценарий развития масштабного наступления. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

О возможном развитии такого сценария говорит большая группировка российских оккупантов с танками и другой тяжелой техникой. В то же время Ступак утверждает, что подобные наступательные действия также зависят от российского командования, которое находится на том или ином направлении.

"Как и в других сферах, в войсках есть люди, которые готовы бить копытом землю для того, чтобы показать результат. И вот на отдельных направлениях есть как раз такие российские командиры – они готовы снова и снова класть своих людей и тратить военную технику. В военной парадигме России, как и в советской, подобных командиров считают "классными" – мол, молодец, старается делать результат. Этим и объясняются отдельные продвижения российской армии: командиры хотят давать результат, кладут людей, а вышестоящее руководство их действия поощряет, предоставляя еще больше личного состава и военной техники", - говорит Ступак. видео дня

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Ситуация на Купянском направлении - главные новости

Напомним, на Купянском направлении фиксируется серьезное обострение. В Силах обороны назвали две цели оккупантов на этом участке фронта. Враг хочет выйти на левый берег реки Оскол и занять там плацдарм. Также россияне пытаются нарастить возможности для выхода на населенный пункт Купянск-Узловой.

Аналитики ISW сообщили о том, что россияне продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска. Войска РФ продолжили наступать к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и в направлении Кучеровки, восточнее Купянска в районе Петропавловки, а также на других участках фронта на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Боец Юрий Федоренко раскрыл детали наступления на Купянском направлении. поставили задачу в краткие сроки захватить важный населенный пункт Купянск-Узловой.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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