Моложе на 22 года: в сети показали нового ухажера Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и решила улететь из России, засветилась там с молодым бойфрендом.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Волочкова отдыхает со своим танцором, 25-летним молодым мужчиной. Партнер Волочковой по шоу "Одержимость" - это 26-летний танцор Марсель Абаби, который младше своей спутницы на 22 года.
Мужчина интересуется музыкой, поет и сам пишет песни, выступает в клубах, записывает модные ролики в соцсети. Короче, ведет обычную жизнь холостого молодого мужчины.
Он же, судя по закадровому голосу, делает для 48-летней балерины многочисленные фото и видео. В частности, традиционные микро-купальники, шпагаты и Мальдивские виды с Волочковой по центру.
Путинистка также рассказывает о том, что она также держит диету даже во время отдыха. "Мой мальдивский рацион не отличается от московского… Вот салатные листья, мои яйца любимые. Я же все равно худенькая остаюсь", — делится балерина.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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