Андрей Губин страдает тяжелой болезнью уже много лет.

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Андрей Губин - чем болеет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Губин

Вы узнаете:

Андрей Губин называет неверный диагноз

Певец, возможно, страдает шизофренией

Российский психиатр Василий Шуров решил прокомментировать состояние здоровья российского певца Андрея Губина.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, по мнению Шурова, Губин себе придумал прозопалгию, но на самом деле он болен шизофренией.

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"То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в области лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: „Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрешь", — это опять его история в рамках бреда… На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности", - сказал психиатр.

Также медик утверждает, что певцу нежна помощь медиков, ведь его состояние усугубляется.

"В рамках бреда он может на кого-то напасть, совершить суицид, какое-то опасное деяние", - подытожил эксперт.

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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Кто такой Андрей Губин? Андрей Губин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

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