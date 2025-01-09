Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского: что известно

Возможны двусторонние встречи на высшем уровне, то есть Трампа с Зеленским и Путиным отдельно.

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Может ли Трамп провести мирные переговоры / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Facebook

Главные тезисы Кусы:

Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую

Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы потом заниматься другими приоритетами

В интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса рассказал, почему Трамп все больше говорит о прямых переговорах с Путиным, без участия Зеленского и Украины - какие риски могут быть.

"Он не говорит, что Украина не будет участвовать. Речь идет о том, что нужно вести переговоры с Россией. Не секрет, что Россия хочет переговоров именно с Соединенными Штатами. Но для завершения войны нужны переговоры как с Россией, так и с Украиной. То есть переговоры с Украиной не должны исключать переговоров с РФ", - отметил Куса. видео дня

Он считает, что пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии.

"Сначала через спецпредставителя США Кита Келлога, который, вероятно, поедет и в Киев, и в Москву. Также возможны двусторонние встречи на высшем уровне, то есть Трампа с Зеленским и Путиным отдельно, как попытка организовать переговоры между сторонами", - добавил эксперт.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Куса также пояснил, есть ли сейчас какие-то основные моменты, по которым активнее всего могут начаться переговоры.

"Его ключевая цель - немедленное прекращение огня и стабилизация ситуации хотя бы на время его президентства. Это позволит ему заявить, что он положил конец войне, как и обещал во время предвыборной кампании, укрепить свой образ миротворца, потому что его считают воинственным президентом, который только провоцирует конфликты", - добавил эксперт.

Аналитик сообщил, что Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы потом заниматься другими приоритетами, которые для него важнее: внутренним развитием США, экономическими и социальными реформами и стратегическим сдерживанием Китая.

Война в Украине - мирные переговоры

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Кто такой Илья Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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