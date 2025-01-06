'Есть договоренности': известны результаты переговоров Украины и РФ в Беларуси

Результатом переговоров с российской стороной стала предварительная договоренность о проведении систематических обменов пленными, отметил Лубинец.

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Переговоры между Украиной и РФ состоялись 30 декабря в Беларуси / Коллаж Главред, фото: Дмитрий Лубинец/Telegram, ua.depositphotos.com

О чем сказал Лубинец:

Коммуникация с российским уполномоченным по правам человека не является легкой

Беларусь предоставила территорию для проведения обменов пленных

Есть предварительная договоренность с РФ о систематическом обмене пленными

30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что встретился на территории Беларуси с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. В своем интервью для телеканала "Рада" он рассказал о предварительных договоренностях с российской стороной относительно обменов в 2025 году и подвел итоги прошлого года.

Лубинец отметил, что коммуникация с Татьяной Москальковой является непростой и происходит далеко не легко.

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"Мы ее практически не показываем публично. Было принято решение показать ее (информацию о встрече и переговорах между сторонами - ред.) публично, потому что российская сторона в одностороннем порядке сказала, что намерена показать эту встречу, на которой были конкретные договоренности", - пояснил Лубинец.

Он отметил, что если бы украинская сторона не обнародовала информацию о факте переговоров, медиа начали бы распространять сведения из российских источников.

На вопрос о роли Беларуси в процессе обмена военнопленных между Украиной и Россией Лубинец отметил, что после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области больше не осталось безопасных пунктов пересечения между двумя границами.

"Был проработан вопрос, чтобы мы впервые встретились на границе между Украиной и Беларусью. Беларусь со своей стороны предоставила территорию для общения. Мы впервые туда прибыли и посмотрели на условия, которые созданы, на вопросы, в том числе безопасности. Первая встреча оставила ощущение, что можно использовать эту площадку. Потом уже были следующие встречи. Встреча, которую мы показали публично, была не первая, но первая, на мой взгляд, с конкретными счетами", - сказал он.

Подытоживая результаты работы за 2024 год и переговоры с российской стороной, Лубинец отметил, что удалось организовать постоянный канал для передачи открыток между семьями и украинскими военнопленными.

"Нам удалось передать полторы тысячи пакетов для украинских военнопленных. И мы сразу договорились, что в следующем году, в январе или в начале февраля, следующие полторы тысячи будут переданы для украинских военнопленных. И есть предварительная договоренность, что каждый украинский военнопленный получает пакет от Украины. Не только украинский военнопленный, но и гражданский заложник. Мы это делаем с помощью Международного комитета Красного Креста", - сообщил омбудсмен.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что во время переговоров с российскими представителями удалось достичь предварительной договоренности о систематическом обмене военнопленными.

"Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс, но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество увидит эту системность по количеству, по срокам, по категориям. Здесь так же нам удалось зафиксировать, что мы формируем списки на основании физического здоровья. То есть тяжело раненые, тяжело больные, возвращаются в первую очередь. Последний принцип - это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит. Мне кажется, что это абсолютно понятный подход для обеих сторон. По крайней мере от Москальковой я получил подтверждение, что они готовы формировать списки таким образом на основании этих принципов", - сказал Лубинец.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 189 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди освобожденных был майор Павел Берсан, который после возвращения из плена прочитал стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну". Это трогательное видео быстро стало популярным в Сети.

Возвращение украинских защитников стало одним из крупнейших обменов пленными за время войны. Многие из них провели в российском плену более двух лет. Кадры встречи показывают, как бойцы, полные эмоций, обнимают украинские флаги, читают открытки с теплыми словами поддержки и радуются возвращению на родную землю.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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