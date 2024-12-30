Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после плена

Украина вернула из российского плена 189 человек. Среди них - майор Павел Берсан. Сеть разорвало видео с тем, как Берсан сразу после возвращения из плена прочитал стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".
Павел - юрист-консультант 36-й отдельной бригады морской пехоты. Он попал в плен в апреле 2022 года. Только сегодня, 30 декабря, он смог свободно вдохнуть украинский воздух.
Читая стихотворение, Павел Берсан едва смог сдержать свои слезы, ведь этот момент останется в его памяти на всю жизнь.
"Годы вражеского плена с апреля 2022 года не одолели его духа. Это голос несокрушимости. Голос тех, кто борется за свободу и напоминает о ее цене", - написали Военно-Морские силы ВСУ.
Смотрите видео о возвращении украинских военных из российского плена:
Обмен пленными 30 декабря - главные новости
30 декабря 2024 года между Украиной и РФ состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 человек, двое из которых - гражданские.
Среди освобожденных защитников есть бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы, ВСУ, ТрО и Военно-Морских сил ВСУ. Вернуть домой удалось защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.
Во время 11-го обмена удалось вернуть:
- 87 - военнослужащие ВСУ (из которых 17 - бойцы ТрО),
- 43 - нацгвардейцы,
- 33 - пограничники,
- 24 - бойцы ВМС.
Освободить удалось 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров.
Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть из российского плена 3956 украинцев.
Впоследствии стало известно о том, что украинские военные впервые увидели и услышали родных после плена. Почти никто не смог сдержать своих эмоций. В Сети разлетелись очень чувствительные кадры.
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