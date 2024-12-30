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Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после плена

Ангелина Подвысоцкая
30 декабря 2024, 21:43
236
Украинский военный Павел Берсан сразу после возвращения из российского плена прочитал стихотворение "Любите Украину".
обмен пленными
Освобожденный из плена защитник прочитал стихотворение "Любите Украину" / Колаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, скриншот из видео

Украина вернула из российского плена 189 человек. Среди них - майор Павел Берсан. Сеть разорвало видео с тем, как Берсан сразу после возвращения из плена прочитал стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Павел - юрист-консультант 36-й отдельной бригады морской пехоты. Он попал в плен в апреле 2022 года. Только сегодня, 30 декабря, он смог свободно вдохнуть украинский воздух.

Читая стихотворение, Павел Берсан едва смог сдержать свои слезы, ведь этот момент останется в его памяти на всю жизнь.

видео дня

"Годы вражеского плена с апреля 2022 года не одолели его духа. Это голос несокрушимости. Голос тех, кто борется за свободу и напоминает о ее цене", - написали Военно-Морские силы ВСУ.

Смотрите видео о возвращении украинских военных из российского плена:

обмен пленными
Освобожденный из плена защитник прочитал стихотворение "Любите Украину" / фото: скриншот

Обмен пленными 30 декабря - главные новости

30 декабря 2024 года между Украиной и РФ состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 человек, двое из которых - гражданские.

Среди освобожденных защитников есть бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы, ВСУ, ТрО и Военно-Морских сил ВСУ. Вернуть домой удалось защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.

  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря КШППВ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Дмитрий Лубинец
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленскийй
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: Владимир Зеленский
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: СБУ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: СБУ
  • Обмен пленными 30 декабря
    Обмен пленными 30 декабря фото: СБУ

Во время 11-го обмена удалось вернуть:

  • 87 - военнослужащие ВСУ (из которых 17 - бойцы ТрО),
  • 43 - нацгвардейцы,
  • 33 - пограничники,
  • 24 - бойцы ВМС.

Освободить удалось 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть из российского плена 3956 украинцев.

Впоследствии стало известно о том, что украинские военные впервые увидели и услышали родных после плена. Почти никто не смог сдержать своих эмоций. В Сети разлетелись очень чувствительные кадры.

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