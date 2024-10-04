Российские пленные в Украине: как и где живут оккупанты

Когда будет обмен пленными в 2024 году в следующий раз неизвестно, однако Украина работает над возвращением своих Героев.

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Где находится лагерь для военнопленных в Украине / Коллаж: Главред, фото: Министерство юстиции Украины

Украина, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России пытается вернуть из российских тюрем своих военнопленных. Это основная причина, зачем берут в плен на войне оккупантов украинские военнослужащие.

Точного официального ответа на вопрос, сколько россиян в плену в Украине не разглашают из-за военной тайны. Однако периодически появляются данные, свидетельствующие о захвате сотен российских солдат. Цифры меняются в зависимости от хода боевых действий и обменов пленными.

Во взятии в плен часто заинтересованы сами оккупанты, которые не хотят воевать на стороне кремлевского диктатора Владимира Путина. Если это у них получается, их родным остается искать, где узнать о списке пленных российских солдат. Хотя официального списка, который бы публично распространялся, нет, близкие и родственники пленных могут обращаться в Международный комитет Красного Креста для получения этой информации.

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После попадания в плен оккупантов в Украине, как правило, не держат в тюрьмах. Для этого есть специальные учреждения. Где находится лагерь для военнопленных в Украине официально не сообщают, однако он расположен в безопасных регионах, вдали от линии фронта и украинские власти неоднократно заявляли об обеспечении прав военнопленных в соответствии с международными стандартами.

Фотографии российских пленных, время от времени появляются в медиа. На них заметно, что оккупанты проживают в хороших условиях с полноценным питанием, возможностью связываться с родными и даже работать. Фото условий содержания пленных РФ публиковало и Министерство юстиции Украины.

Что касается обменов пленными между Украиной и Россией, то они продолжаются уже третий год. Когда будет обмен пленными в 2024 году в следующий раз пока неизвестно, ведь даты и условия обмена обычно остаются конфиденциальными до момента их проведения.

Что такое Министерство юстиции Украины? Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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