Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянки

Готовить такое блюдо несложно, а результат точно приятно удивит. Такая солянка понравится всем.

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Повар рассказал самый вкусный рецепт солянки/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если вы ищете вариант, что приготовить на обед или ужин для всей семьи, чтобы всех порадовать, то точно стоит попробовать солянку сборную мясную по-домашнему. Блюдо получится вкусным, сытным и одновременно оригинальным, поэтому удастся всех не только накормить, но и удивить. Самый вкусный рецепт солянки рассказал украинский повар Андрей Клюс.

"Рецепт не такой сложный, как вам кажется. Главное - технология. Конечно, чтобы получилась правильная густота, чтобы было вкусно и по кислоте, и по сладости", - отметил повар.

Для приготовления солянки потребуются:

куриный бульон 2,5 л,

куриные бедра 200 г (их сначала нужно замариновать в меде, оливковом масле и цедре апельсина),

огурцы консервированные 150 г,

лук 150 г,

томатная паста 150 г

бекон варено-копченый 150 г,

ветчина 150 г,

домашняя печеная колбаса 150 г,

чеснок 5 г (2 зубчика)

Для подачи:

сметана 20 г

оливки черные и зеленые 20 г

ломтики лимона 5 г

Колбасу, бекон и ветчину нужно нарезать кубиками. Куриное бедро также нарезать на части, максимально похожие на кубики, ведь эту часть курицы бывает трудно нарезать таким образом. Также нарезать кубиками лук и консервированные огурцы.

Разогреть сковородку и добавить в нее оливковое масло. Обжарить в сковороде колбасы и другие копчености. Затем отдельно обжарить кусочки курицы. И к колбасе, и к курятине добавить копченую паприку для того, чтобы усилить вкус, а также немного сушеного чеснока.

Куриный бульон подогреть, добавить в него колбасу и другие копчености, а затем добавить курятину.

Затем обжарить отдельно поочередно лук и огурцы (или можно их обжаривать одновременно на двух сковородках). К луку добавить немного соли и сахара. Когда лук приобретет золотистый цвет, добавить его в кастрюлю с бульоном, и затем также добавить обжаренные огурцы.

Взять один лавровый листочек, немного разогреть его горелкой (или зажигалкой или от конфорки плиты, но осторожно) и добавить в кастрюлю.

Томатную пасту положить на сухую сковородку и прогреть примерно 1 минуту на большом огне. Она должна карамелизироваться, чтобы раскрылся цвет и вкус.

Далее оставить солянку, чтобы она покипела еще примерно 10 минут, и затем можно пробовать.

Перед подачей нужно положить на дно тарелки кусочки лимона, оливки и маслины, и уже тогда наливать блюдо. Сверху положить столовую ложку сметаны.

Смотрите видео о том, как приготовить солянку:

Кто такой Андрей Клюс? Андрей Клюс – украинский шеф-повар, участник и финалист кулинарных конкурсов. Несколько раз входил в топ-120 лучших шеф-поваров Украины. Ведет свой YouTube канал, на который подписаны 59 тысяч пользователей.

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