Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянки

Если вы ищете вариант, что приготовить на обед или ужин для всей семьи, чтобы всех порадовать, то точно стоит попробовать солянку сборную мясную по-домашнему. Блюдо получится вкусным, сытным и одновременно оригинальным, поэтому удастся всех не только накормить, но и удивить. Самый вкусный рецепт солянки рассказал украинский повар Андрей Клюс.
"Рецепт не такой сложный, как вам кажется. Главное - технология. Конечно, чтобы получилась правильная густота, чтобы было вкусно и по кислоте, и по сладости", - отметил повар.
Для приготовления солянки потребуются:
- куриный бульон 2,5 л,
- куриные бедра 200 г (их сначала нужно замариновать в меде, оливковом масле и цедре апельсина),
- огурцы консервированные 150 г,
- лук 150 г,
- томатная паста 150 г
- бекон варено-копченый 150 г,
- ветчина 150 г,
- домашняя печеная колбаса 150 г,
- чеснок 5 г (2 зубчика)
Для подачи:
- сметана 20 г
- оливки черные и зеленые 20 г
- ломтики лимона 5 г
Колбасу, бекон и ветчину нужно нарезать кубиками. Куриное бедро также нарезать на части, максимально похожие на кубики, ведь эту часть курицы бывает трудно нарезать таким образом. Также нарезать кубиками лук и консервированные огурцы.
Разогреть сковородку и добавить в нее оливковое масло. Обжарить в сковороде колбасы и другие копчености. Затем отдельно обжарить кусочки курицы. И к колбасе, и к курятине добавить копченую паприку для того, чтобы усилить вкус, а также немного сушеного чеснока.
Куриный бульон подогреть, добавить в него колбасу и другие копчености, а затем добавить курятину.
Затем обжарить отдельно поочередно лук и огурцы (или можно их обжаривать одновременно на двух сковородках). К луку добавить немного соли и сахара. Когда лук приобретет золотистый цвет, добавить его в кастрюлю с бульоном, и затем также добавить обжаренные огурцы.
Взять один лавровый листочек, немного разогреть его горелкой (или зажигалкой или от конфорки плиты, но осторожно) и добавить в кастрюлю.
Томатную пасту положить на сухую сковородку и прогреть примерно 1 минуту на большом огне. Она должна карамелизироваться, чтобы раскрылся цвет и вкус.
Далее оставить солянку, чтобы она покипела еще примерно 10 минут, и затем можно пробовать.
Перед подачей нужно положить на дно тарелки кусочки лимона, оливки и маслины, и уже тогда наливать блюдо. Сверху положить столовую ложку сметаны.
Смотрите видео о том, как приготовить солянку:
Кто такой Андрей Клюс?
Андрей Клюс – украинский шеф-повар, участник и финалист кулинарных конкурсов. Несколько раз входил в топ-120 лучших шеф-поваров Украины. Ведет свой YouTube канал, на который подписаны 59 тысяч пользователей.
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