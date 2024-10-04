Стал известен гениальный способ, как сохранить бананы свежими в течение 26 дней

Если знать основные правила, как хранить бананы в домашних условиях, то можно продлить время, в течение которого они будут свежими.

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Как сохранить бананы свежими дольше/ коллаж: Главред, фото: скрин

Бананы являются одними из тех фруктов, которые созревают очень быстро. Поэтому нередко можно столкнуться с ситуацией, когда приобретенные лишь вчера эти фрукты сегодня уже почернели, стали слишком мягкими и практически непригодными к употреблению. Однако если знать основные правила, как хранить бананы в домашних условиях, то можно продлить время, в течение которого они будут свежими.

Блогер Эми Кросс, которая ведет страницу в TikTok под ником amycrosslegacy, поделилась гениальным приемом, чтобы избежать порчи бананов, пишет The Daily Star.

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Бананы имеют одну "плохую черту" - они могут испортиться раньше, чем мы успеем их съесть, что может привести к напрасной потере денег.

Обычно такие фрукты хранятся вне холодильника в течение двух-семи дней, в зависимости от начальной спелости и условий окружающей среды, таких как температура и влажность.

Но есть простой способ, чтобы бананы хранились примерно 26 дней, и все зависит от их правильного хранения. Прежде чем поставить их в холодильник, стоит принять некоторые дополнительные меры.

Блогер перед тем, как класть бананы в холодильник, разрезает их пополам в кожуре и складывает в стеклянную банку, которую зарывает крышкой.

Эксперимент, который провела блогер, показал, что таким образом бананы в банке могут храниться в холодильнике в течение 26 дней. Когда через столько дней она достала банку из холодильника, разрезанные фрукты в ней выглядели практически такими же свежими, как и с самого начала.

Смотрите видео о том, как сохранить бананы свежими дольше:

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике/ Инфографика: Главред

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