Церковный праздник 5 октября: что запрещено делать в день мученицы Харитины

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 5 октября.

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Какой праздник 5 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash

5 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Харитины.

Какие праздники 5 октября

В Украине и мире 5 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный День учителя

Всемирный день стомированных больных

День города Запорожье

День города Черновцы

День работников уголовного розыска

Всемирный день борьбы с менингитом

Церковный праздник 5 октября

По новому церковному календарю, 5 октября в Украине отмечают день святой мученицы Харитины.

Известно, что святая Харитина жила в III-IV веке, во время гонений на христиан в Римской империи. По преданию, она была состоятельной и благочестивой женщиной, которая решила посвятить свою жизнь служению Богу. Она активно помогала христианам, которые страдали от преследований, и стала свидетелем их веры. Ее добрые дела и преданность христианским идеалам привели к тому, что ее также начали преследовать.

Харитина была арестована и подвергнута жестоким пыткам, но оставалась непоколебимой в своей вере. Ее мученическая смерть стала примером для многих христиан, и после ее смерти ее начали почитать как святую.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 5 октября

В этот день категорически запрещено ссориться и употреблять нецензурные слова.

Также не стоит в этот день устраивать сватовство или признание, ведь в этом могут постичь неудачи.

В народе считают, что не стоит в этот день вышивать, вязать и резать ткань.

День Ангела 5 октября

5 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра.

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