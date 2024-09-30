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Церковный праздник 1 октября: что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы

Юлия Закрепа
30 сентября 2024, 15:31
169
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 1 октября.
Церковный праздник 1 октября: что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы
Какой праздник 1 октября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

1 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Какие праздники 1 октября

В Украине и мире 1 октября отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Украинского казачества
  • День ветерана
  • День геронтолога
  • День защитников и защитниц или День защитника Украины
  • Международный день людей пожилого возраста
  • Международный день музыкантов
  • Всемирный день какао и шоколада
  • Всемирный день воздушного шарика

Церковный праздник 1 октября

По новому церковному календарю, 1 октября в Украине отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы и святого преподобного Романа Сладкопевца.

Известно, что этот праздник начинается от событий, произошедших в 910 году в Константинополе. По преданию также известно, что во время осады города врагами, жители молились во Влахернском храме, когда святой Андрей Юродивый увидел видение Пресвятой Богородицы. Тогда Богородица появилась перед людьми и покрыла их своим покровом - это стало символом ее защиты. После этого враги отступили, и город был спасен.

В Украине Покров Пресвятой Богородицы имеет очень особое значение. В этот день также празднуют День украинского казачества, ведь казаки считали Богородицу своей покровительницей. Они молились ей перед битвами, а икона Покрова была в каждом казацком курене.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 1 октября

  • 1 октября - на Покров запрещено заниматься тяжелым трудом: стиркой, уборкой, шитьем и работами на огороде.
  • Считается, что в этот день лучше не брать деньги в долг, ведь существует риск, что можете надолго остаться в должниках.
  • Также в народе предупреждают, что на Покров нельзя стричь волосы, чтобы не укоротить себе годы жизни.

День Ангела 1 октября

1 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера.

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