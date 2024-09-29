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Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

Юлия Закрепа
29 сентября 2024, 08:16
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 30 сентября.
Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила
Что нельзя делать 30 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

30 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Какие праздники 30 сентября

В Украине и мире 30 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
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Церковный праздник 30 сентября

По новому церковному календарю, 30 сентября в Украине отмечают день святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Согласно церковным преданиям в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил святителя Михаила в Корсунь, чтобы он крестил князя Владимира. Позже святитель посетил Киев, где обратил в христианскую веру многих местных жителей.

Известно, что нетленные мощи митрополита Киевского Михаила некоторое время находились в пещерах Киево-Печерской лавры, а затем были перенесены в Великую Печерскую церковь - Свято-Успенский собор.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 30 сентября

  • В этот день нельзя распивать алкогольные напитки, ведь существует риск серьезных болезней.
  • Также в этот день не стоит ссориться с родными, иначе дома постоянно будут конфликты.
  • 30 сентября стоит отложить все дела связанные с шитьем или вязанием.

День Ангела 30 сентября

30 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

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