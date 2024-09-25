Церковный праздник 26 сентября: что запрещено делать на апостола Иоанна Богослова

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 26 сентября.

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Какой праздник 26 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

26 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Какие праздники 26 сентября

В Украине и мире 26 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

Европейский день языков

Всемирный день контрацепции

Всемирный день моря

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Церковный праздник 26 сентября

По новому церковному календарю, 26 сентября в Украине отмечают день апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Известно, что Иоанн Богослов - это был один из первых и самых любимых учеников Христа, которому Иисус перед своим распятием велел оберегать Деву Марию.

Иоанн Богослов родился в Галилее и был внуком святого Иосифа Обручника. Занимался Иоанн рыбалкой, пока вместе со старшим братом, апостолом Иаковом, не стал учеником Христа. Иоанн был особенно приближенным к Христу и получил веление заботиться о Богородице.

Позже апостол Иоанн пошел проповедовать в Эфес и другие города. Тогда же произошел удивительный случай: корабль, на котором плыл апостол, попал в бурю, но всем удалось спастись, а Иоанну - нет. Произошло невероятное: через 14 дней невредимого апостола выбросило на берег.

Также известно, что святого не раз подвергали жестоким пыткам при императоре Нероне, но Иоанн не пострадал. После того его сослали на остров Патмос - там он проповедовал и исцелял больных. Также известно, что были случаи, когда он воскрешал мертвых, после чего же он написал книгу "Откровение". Вернувшись в Эфес, Иоанн создал Евангелие и три Послания. Умер апостол Иоанн Богослов в глубокой старости - велел засыпать его живым в могиле в виде креста.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 26 сентября

Считается, что 26 сентября запрещено устраивать громкие гуляния и употреблять спиртные напитки.

Также не стоит в этот день брать в руки острые предметы, ведь существует риск серьезно пораниться.

В народе также существует поверье, что на Иоанна Богослова запрещено работать после обеда, иначе можно навлечь на себя 40 бед.

День Ангела 26 сентября

26 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр.

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