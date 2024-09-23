Церковный праздник 24 сентября: что запрещено делать в день святой Феклы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 24 сентября.

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Какой праздник 24 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

24 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

Какие праздники 24 сентября

В Украине и мире 24 сентября отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 24 сентября

По новому церковному календарю, 24 сентября в Украине отмечают день преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

Известно, что святая Фекла - это одна из первых женщин-христианок, которая была ученицей апостола Павла. Она известна своей преданностью вере и мужеством перед лицом преследований. Фекла родилась в Иконии, там когда-то она и услышала проповедь апостола Павла, поэтому решила посвятить свою жизнь Христу.

Она отказалась от брака, а это очень разгневало ее жениха и семью. Феклу преследовали, но она чудом избегала смерти, что еще больше укрепляло ее веру. Она стала примером для многих христиан, а ее преданность и стойкость сделали ее одной из самых почитаемых святых в христианской традиции. Она считается покровительницей женщин, стремящихся к духовной жизни.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 24 сентября

В народе считают, что не стоит в этот день поднимать различные предметы с земли, ведь существует риск получить "порчу".

Также 24 сентября не стоит врать и обманывать близких людей, иначе существует риск, что обман обязательно раскроется.

В этот день не стоит отказывать нуждающимся в помощи.

День Ангела 24 сентября

24 сентября свои именины отмечают обладатели таких имен как Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

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