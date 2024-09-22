Церковный праздник 23 сентября: что категорически запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 сентября.

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23 сентября отмечают важный праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

23 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Какие праздники 23 сентября

В Украине и мире 23 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

День города Полтава

День шашек

Международный день языков жестов

Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми

Неделя приручения животных

Церковный праздник 23 сентября

По новому церковному календарю, 23 сентября в Украине отмечают день зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Известно, что этот праздник зародился еще примерно в V веке в Константинополе, и был посвящен особому библейскому событию - зачатию сына в семье праведных Захария и Елизаветы.

Из преданий известно, что священник Захарий и его жена долго не имели детей. В то время, среди евреев это считалось большим позором, поэтому они молились Богу и милосердно просили подарить им ребенка. Однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что родится у него сын, который будет величественным перед Господом и народом.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 23 сентября

В народе считают, что в этот день нельзя никому завидовать, ведь существует риск, что весь негатив может обернуться против вас.

Также в этот день запрещено вредить природе. Не стоит мусорить, разжигать костры и плевать на землю - это считается большим грехом.

День Ангела 23 сентября

23 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.

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