Оккупанты убили четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово

Кратко:
- Оккупанты убили четверых украинских военнопленных
- Прокуратура проводит досудебное расследование
Российские военные захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии ВСУ, допросили их на камеру, а затем убили. Военное преступление оккупанты совершили в районе города Селидово Донецкой области
Как сообщили в Офисе генпрокурора, по оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной гвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе города Селидово.
Около 13:00 оккупанты начали штурм укреплений, во время которого захватили защитников Украины в плен. В дальнейшем россияне записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.
На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.
В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Что такое Женевские конвенции
Женевские конвенции — четыре международных договора и три дополнительных протокола, устанавливающие международно-правовые стандарты гуманного обращения во время войны.
Под Женевской конвенцией как термином в единственном числе обычно понимают соглашения 1949 года, заключённые после Второй мировой войны (1939—1945), которые уточнили условия двух договоров 1929 года и добавили две новые конвенции, пишет Википедия.
Что регулируют Женевские конвенции:
- вопросы прав военнопленных из числа гражданских лиц и военнослужащих;
- обеспечивают защиту раненых, больных и гражданских лиц в зоне боевых действий и вокруг неё;
- определяют права некомбатантов и меры защиты, им предоставляемые.
Соглашения 1949 года ратифицированы полностью или с оговорками 196 странами.
Расстрелы российскими оккупантами пленных бойцов ВСУ
18 октября 2024 года вблизи Селидово Донецкой области российские военные взяли в плен двух украинских военнослужащих. Они положили безоружных военнопленных лицом вниз, удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.
Ранее в DeepState рассказали, что россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине.
В феврале 2024 года также сообщалось, что оккупанты расстреляли девятерых пленных и безоружных бойцов ВСУ.
В апреле этого года также сообщалось, что оккупанты расстреляли троих безоружных пленных бойцов ВСУ в Крынках на Херсонщине.
Из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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