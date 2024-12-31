Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем шла речь

Кратко:
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека провел встречу с представителями РФ
- Стороны обсудили улучшение условий для пленных и возвращение гражданских
Вчера, 30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры на территории Беларуси с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом он сообщил в своем Telegram.
Он отметил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне. Особое внимание уделили вопросам условий содержания, доступа к медицинской помощи и посещения мест содержания представителями МККК.
"Кроме того, при взаимодействии в очередной раз коснулись вопросов взаимных посещений военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания и создания Россией смешанных медицинских комиссий для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных", - отметил он.
Лубинец добавил, что во время диалога между украинской и российской сторонами также поднимались темы возвращения гражданских лиц, воссоединения семей и дальнейшей реализации гуманитарных инициатив.
"Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете и права человека были соблюдены. Поэтому подчеркиваю это во время каждой встречи! Работаем дальше для возвращения всех украинцев домой!", - резюмировал он.
Обмен военнопленных - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись 189 украинских военных.
Этот обмен стал одним из крупнейших, а в социальных сетях распространились трогательные видео, где украинские защитники радуются возвращению. Многие из них находились в российском плену более двух лет.
Ранее, 7 декабря, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что до конца года возможны позитивные новости об освобождении украинцев из плена, хотя Россия всегда может сорвать договоренности.
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Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
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