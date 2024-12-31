Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем шла речь

Во время встречи обсуждались вопросы содержания военнопленных и возвращения гражданских лиц и воссоединения семей, отметил Лубинец.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-provela-peregovory-s-rf-v-belarusi-o-chem-shla-rech-10626620.html Ссылка скопирована

Встреча состоялась 30 декабря на территории Беларуси / Коллаж Главред, фото: Дмитрий Лубинец/Telegram, скриншот из видео

Кратко:

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека провел встречу с представителями РФ

Стороны обсудили улучшение условий для пленных и возвращение гражданских

Вчера, 30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры на территории Беларуси с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне. Особое внимание уделили вопросам условий содержания, доступа к медицинской помощи и посещения мест содержания представителями МККК.

видео дня

"Кроме того, при взаимодействии в очередной раз коснулись вопросов взаимных посещений военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания и создания Россией смешанных медицинских комиссий для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных", - отметил он.

Лубинец добавил, что во время диалога между украинской и российской сторонами также поднимались темы возвращения гражданских лиц, воссоединения семей и дальнейшей реализации гуманитарных инициатив.

"Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете и права человека были соблюдены. Поэтому подчеркиваю это во время каждой встречи! Работаем дальше для возвращения всех украинцев домой!", - резюмировал он.

Обмен военнопленных - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись 189 украинских военных.

Этот обмен стал одним из крупнейших, а в социальных сетях распространились трогательные видео, где украинские защитники радуются возвращению. Многие из них находились в российском плену более двух лет.

Ранее, 7 декабря, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что до конца года возможны позитивные новости об освобождении украинцев из плена, хотя Россия всегда может сорвать договоренности.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред