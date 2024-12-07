Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Россия может в любой момент сорвать договоренности по возвращению украинских пленных.

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Возвращение пленных в Украину / Коллаж: Главред, фото: СБУ, УНИАН

Коротко:

Украина договаривается с РФ об обмене пленными

РФ отказывается сотрудничать в вопросе возвращения украинских детей

На временно оккупированных территориях находится около 1,5 млн украинских детей

До конца года могут быть положительные новости по возвращению украинцев из российского плена. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, РФ может в любой момент сорвать договоренности.

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"По вопросу возвращения военнопленных основной посредник - Объединенные Арабские Эмираты. Есть коммуникация, я очень надеюсь, что до нового года у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", - сказал омбудсмен.

Лубинец также заявил, что Россия отказывается сотрудничать в вопросе возвращения украинских детей. Он отметил, что каждый случай возвращения ребенка является отдельной операцией, которая может быть сложной и длительной.

Омбудсмен добавил, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн детей. Все они под угрозой депортации.

Украинские пленные - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупанты, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курском направлении.

Позже Донецкая областная прокуратура сообщила, что армия РФ расстреляла пятерых пленных военных ВСУ вблизи Угледара. По данным следствия, 2 октября российские захватчики совершили штурм позиций ВСУ в окрестностях Угледара. Во время штурма они взяли в плен пятерых безоружных украинских защитников.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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