"Его ненавидят лютой ненавистью": Яковенко описал сценарий для Путина в РФ

Именно страх стал цементом, который сплачивает верхушку путинского режима. При этом большинство верхушки власти в РФ ненавидит Путина лютой ненавистью.

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"Именно страх стал цементом, который сплачивает верхушку путинского режима, отмечает Яковенко/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Основные тезисы Яковенко:

Верхушку путинского режима сплачивает страх

Большинство путинской верхушки ненавидит Путина лютой ненавистью

Однако сейчас против Путина никто не пойдет, шансов на раскол сегодня нет

В Кремле сейчас нет предпосылок к расколу, в ближайшее время властная верхушка страны-агрессора России не выступит против российского диктатора Владимира Путина.

В РФ властная верхушка сплочена только из-за страха. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Термином "консолидация", наверное, сегодня можно описать лишь внешнюю сторону положения вещей в Кремле. Скорее, речь идет о слипании верхушки благодаря страху. Именно страх стал цементом, который сплачивает верхушку путинского режима", - отметил Яковенко.

По его словам, верхушка боится Путина. Все прекрасно знают, что момент, когда Путин потерял контроль над многими процессами внутри страны, прошел.

"Путин оправился, а Пригожина больше нет. Он демонстративно убил Пригожина, и все понимают, кто и как это сделал. Все было намеренно организовано так, чтобы никто не сомневался в том, кто это сделал. Для того, чтобы все поняли, что Путин по-прежнему не промахнувшийся Акела, а вожак, который держит в руках весь бразды правления стаи. И все это понимают", - сказал журналист.

Яковенко убежден, что большинство путинской верхушки ненавидит Путина лютой ненавистью. Ведь этот человек лишил их привычной формы существования.

"Жизнь, когда можно воровать в России, а тратить на Западе, покупая там недвижимость, устраивая свои семьи и отправляя своих детей учиться в лондонские и американские высшие учебные заведения. Теперь все это в прошлом", - сказал он.

Однако, по словам Яковенко, дураков в кремлевской верхушке нет. Есть там и разные интересы. Подавляющее большинство, в том числе и силовиков, крышуют бизнес. Отсюда и конфликты.

"Но такие конфликты не наносят ущерб единству режима. Верхушка обвиняет Путина в своих проблемах, но страх удерживает от любого шага в сторону и протеста. Поэтому, на мой взгляд, никаких шансов на раскол сегодня не существует. Сейчас против Путина никто не пойдет", - отметил Яковенко.

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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