Кабмин внес изменения в правила пересечения границы мужчинами 18-25 лет

Вы узнаете:
- Основные правила пересечения границы мужчинами
- Какие документы необходимо иметь с собой
Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения. Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 31 декабря, сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.
Предусмотрено, что в случае введения на территории Украины военного положения пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах или разведывательном органе Министерства обороны, а также которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы при выполнении правил пересечения государственной границы Украины.
Кроме того, с собой необходимо иметь: справку, выданную командиром воинской части (руководителем районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны Украины, с указанием сведений о заключении такого контракта; военно-учетного документа.
Мобилизация - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и разрешил бронировать еще одну категорию украинцев. Так, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".
Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. Однако, нет ни одного закона, который остается неизменным.
В то же время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил мнение, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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